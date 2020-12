Nora Mørk imponerte i EM-comebacket: − Vakkert å se på

KOLDING/OSLO (VG) (Norge - Polen 35–22) Det ble storseier for de norske håndballjentene i åpningskampen - og Nora Mørk så ut til å kose seg i sin første mesterskapskamp på tre år.

Oppdatert nå nettopp

Det mot et polsk lag som har vært hardt rammet av corona. Hele 12 av 16 spillere har hatt viruset

Nora Mørk har ikke spilt en EM-kamp for Norge siden finalen mot Nederland for fire år siden. Sist hun spilte en mesterskapskamp var i finaletapet for Frankrike i VM for tre år siden.

Nå er hun tilbake etter skademarerittet - og mot Polen viste hun at hun fortsatt leverer med flagget på brystet. Av VG ble hun kåret til banens beste.

– Hun er helt rå på assist. Det er vakkert å se på. Så det tror jeg våre linjespillere og kanter er fornøyd med. Hun har noen ekstreme utspill til kant, det er gøy å se på, sier Camilla Herrem om Mørks comeback.

GOD: Nora Mørk jubler etter en straffescoring. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Det var litt startvansker: For Polen ga Norge kamp i åpningsminuttene, men halvveis i første omgang dro Norge ifra. Mørk scoret omgangens første og siste mål - det siste på en straffe hun skaffet selv. Det sto 17–13 til pause etter en omgang hvor 29-åringen satte fem av fem.

– Jeg synes hun er der hun skal og jeg er sikker på at det bare kommer til å bli bedre og bedre. Jeg er veldig glad for å ha Nora tilbake, sier kaptein Stine Bredal Oftedal om lagvenninnen.

– Vi får nesten litt overtenning, sier legger hun til og ler.

I andre omgang handlet det meste om Norge. Det tok ti minutter før Polen klarte å score et mål.

Det endte til slutt 35–22.

– Det er litt rot, men det er deilig at vi får en stor seier til slutt, sier Oftedal.

– En klassisk åpningskamp, oppsummerer Herrem.

Mørk var ikke den eneste som spilte godt i åpningskampen: Keeper Rikke Granlund kom inn til sin EM-debut i andre omgang og leverte flere gode redninger. Samtidig satte Herrem fem av fem og Henny Reistad seks av seks.

GOD STEMNING: Nora Mørk og Heidi Løke feirer norsk scoring på benken. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Håndballjentene må som vanlig tåle å være favoritter i mesterskapet: Norge er den suverent beste EM-nasjonen med syv gull, tre sølv og en bronse - og i motsetning til VM for ett år siden er de fleste profilene tilbake etter skader.

Bare keeper Silje Solberg mangler. Hun har hatt corona, men testet torsdag negativt i Ungarn.

I den norske troppen har også Veronica Kristiansen vært smittet av viruset.

Årets mesterskap er preget av coronapandemien. EM skulle opprinnelig blitt arrangert både i Norge og Danmark, men Norge har trukket seg som arrangør etter oppfordring fra helsemyndighetene.

Publisert: 03.12.20 kl. 21:56 Oppdatert: 03.12.20 kl. 22:30