Håndball-skandalen: Silkehanskene er skitne

Av Leif Welhaven

En boble er ikke en boble om den sprekkes. Når åpenbare brudd ikke får konsekvenser, har EM i håndball gått fra å være bekymringsfullt til å bli en ren skandale.

Det siste døgnet har danskene opplevd en rekord i antall corona-smittede, med 2046 nyregistrerte tilfeller. Den siste uken er tallet 12.241. Regjeringen tyr nå til delvis nedstenging av 38 danske kommuner. Restauranter, barer, kinoer, biblioteker, teatre, museer, kulturhus og badeland er bare noen eksempler på listen over hva det strammes til rundt, mens elever fra femteklasse og opp ikke får tilgang til skolen.

I tillegg forlenges de nasjonale restriksjonene som gjelder hele Danmark.

I et land som har hatt smitteutfordringer over tid, var det allerede spesielt at spillere og støtteapparat fra 16 land får lov til å samles på dansk jord for et håndballmesterskap. Men nå blir kontrasten enda grellere.

– Vi har noen kalde og harde måneder foran oss, og nå blir det med enda flere begrensninger, sa statsminister Mette Frederiksen mandag.

På samme dag ble det klart at det ikke får noen konsekvenser å bryte corona-reglene som var hele forutsetningen for at EM spilles.

«Jammen, vi har jo en boble» har vært argumentet de ivrigste har brukt for å tillate et stort internasjonalt arrangement midt i en pandemi.

Boble-prinsippet hvilte altså på full isolasjon mellom dem innenfor den «røde boblen» og alle andre. Men nå viser det seg at «Det europeiske håndballforbundet» (EHF) ikke lar det få noen følger at det ser ut til å foreligge brudd på «hygieneprotokollen» fra russisk, tsjekkisk, serbisk, kroatisk og spansk hold. Det hele parkeres med en femdobbelt advarsel.

Russernes spanske landslagssjef Ambros Martín (52) gikk lørdag utenfor sperringene og håndhilste på generalsekretæren, mens detaljene i de øvrige overtredelsene ikke er kjent. Det som derimot er på det rene, er at det kan gå mange dager før man vet om noen er smittet eller ei av coronaviruset.

Dette ble for eksempel problematisert i kaoset rundt Norges Fotballforbund og Nations League tidligere i høst.

Selvsagt kan hellet være bedre enn forstanden, og EM komme seg videre uten flere smitteproblemer enn de vi allerede har sett få sportslig påvirkning. Men argumentet om en intakt «boble» er steindødt.

Ekstra ille blir valget om å bare ty til en advarsel av at kommunikasjonen i forkant var tydelig på at «boblebrudd» medfører utkastelse.

Sjefen for det danske håndballforbundet var utvetydig overfor dansk TV 2. Og om man leser smittevernprotokollen som gjelder for mesterskapet, så nevnes utkastelse der, men det står ingenting der om advarsler som noe alternativ.

Dersom EHF eventuelt gjemmer seg bak at advarsel-instituttet er en del av et ordinært regelverk for en normaltilstand, er dette i beste fall syltynt.

I realiteten fremstår handlingslammelsen som uetisk og spekulativ.

Det er opp til et punkt ikke så rart at et internasjonalt forbund har fryktelig lyst til å gjennomføre også i en ekstrem tid, ikke minst av hensyn til økonomi og inngåtte avtaler. Men på et eller annet plan må gangsynet faktisk slå inn, og det burde vært lenge før situasjonen som nå skjemmer mesterskapet.

Det er i seg selv ytterst tvilsomt at corona-EM spilles. At det deretter er mulig å aktivt undergrave smitteverntiltakene, for så å få fortsette i mesterskapet som før med velsignelsen til Det europeiske håndballforbundet, bringer oss over i parodien.

En parodi som utspilles med skitne silkehansker.

