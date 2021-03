SERIEKAMP: Vipers har spilt mot Sola tidligere denne sesongen. Fra v.: Nora Mørk, Heidi Løke, Camilla Herrem og Silje Waade. Foto: Bjørn S. Delebekk

Håndballen tar grep for å fullføre sesongen

Norges Håndballforbund har mandag bestemt at 2020/21-sesongen skal avvikles som enkel serie.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Forbundsstyret i Norges håndballforbund har bestemt seg for at Rema 1000-ligaen for kvinner og 1. divisjon kvinner skal avvikles som enkel serie. Det skriver Norges Håndballforbund i en pressemelding.

Det betyr at de kun spiller halv sesong.

Ni kamper mangler for for at alle lag har møtt hverandre én gang i Rema 1000-ligaen, mens to kamper mangler i 1. divisjon.

les også Norge klare for Tokyo-OL: – Den beste følelsen i hele verden

Når disse kampene skal spilles avhenger av hvor raskt myndighetene tillater full gjenåpning for topphåndballen, står det i pressemeldingen.

Ingen lag rykker direkte ned.

I Rema 1000-ligaen leder Storhamar serien med to poeng foran Vipers, men med en kamp mer spilt. Camilla Herrems Sola ligger på tredjeplass. Follo leder 1. divisjon og blir stående som vinner som følge at topplasseringen etter halvspilt serie. De rykker opp.

Saken oppdateres.