KAMP OM SLUTTSPILLET: Hverken Vipers- eller Larvik-treneren vil at Champions League-plassen skal legges til sluttspillet. Her er Larviks Emilie Christensen (til høyre) mot Tonje Refsnes fra Vipers i årets sluttspill. Bak Kari Brattset. Foto: Alf Øystein Støtvig

Strid om Champions League-plass: Gjekstad kalles bakstreversk

Publisert: 20.06.18 18:40

HÅNDBALL 2018-06-20T16:40:49Z

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad får både støtte og motbør. Elverum skjønner ikke motstanden mot forslaget om å gi Champions League-plassen til vinneren av sluttspillet også på kvinnesiden.

Påtroppende Vipers-trener Gjekstad sa tirsdag til VG at «prinsippet er galt» og at «jeg er veldig uenig». Nyopprykkede Rælingen hevder flertallet av klubbene i kvinnenes eliteserien mener noe annet enn treneren som frem til 2015 tok 26 titler med Larvik .

– Jeg konstaterer at Ole Gustav fremmer de samme standpunktene som Larvik (med ham som trener og/eller sportssjef i det meste av perioden) har stått for de siste 15 årene. Konservativt og bakstreversk etter min mening, skriver Rælingen-trener Daniel Birkelund i en E-post til VG.

Brikelund argumenterer blant annet med flere kamper, lenger sesong for flere lag, bedre dramaturgi på sesongen og et bedre kommersielt produkt.

– Å kalle det bakstreversk blir tåpelig, det nye forslaget er heller ikke spesielt nyvinnende, de to variantene skiller ikke spesielt mye. Om Daniel Birkelund hadde vært i et topplag over tid ville han også sett problemet med flere kamper mot slutten av sesongen. At serievinneren får Champions League-plassen ville jeg ment uansett om min klubb er tittelkandidat eller ikke, det er også mange nasjoner, faktisk de fleste vil jeg tro som praktiserer det. Så er det selvsagt en greie at de fleste trenere her vil argumentere ut ifra hva som er best for deres klubb, svarer Gjekstad til Birkelunds utspill.

Forslaget om nytt sluttspill for både kvinner og menn gikk tirsdag fra Norsk Topphåndball til Håndballforbundet. For kvinnene er forandringen at det kan bli best av tre kamper i både kvart, semi og finale. Samt at Champions League-plassen går til vinneren av sluttspillet – og ikke som nå – til seriemesteren.

– Min klubb Rælingen, og jeg som hovedtrener, er på linje med flertallet i saken, hevder Birkelund. Rælingen sendte Camilla Herrems Sola ned i 1. divisjon i april.

Men Geir Oustorp i Larvik gir Gjekstad støtte.

– Jeg følger Ole Gustav Gjekstad i mye av tankegangen. Dette kan bli gambling med Norges plass på klubbrankingen i Europa. Men dette har jeg fått forståelsen av at allerede er bestemt, sier den nye Larvik-sjefen til VG.

Håndballpresident Kåre Geir Lio hevder at ingen ting er bestemt:

– Dette er et forslag fra Norsk Topphåndball. Forbundsstyret har ikke denne saken på bordet før ulike instanser/faginstanser har gjort sine vurderinger.

– Jeg har forståelse for at det må være likt på herre- og kvinnesiden. Men da må vi gjøre noe med spilledatoene. Det blir feil at både neste sesongs Champions League-plass og denne sesongens europacuper skal avgjøres i løpet av noen dager i mai, sier Oustorp i Larvik.

Vipers tapte i forrige måned finalen i EHF-cupen mens de samtidig var opptatt med det norske sluttspillet.

Elverum har hatt suksess både i sluttspillet og i Champions League de siste sesongene. Klubben har gjort millionbutikk ut av sluttspillet og får nå høyst sannsynlig oppfylt sitt ønske om best av fem kamper i semifinale og finalen av sluttspillet.

– Denne saken er ikke svart hvitt. Vi har forståelsen for at det kan bli tett for de beste kvinneklubbene i mai, men vi må profesjonalisere opp klubbhåndballen i Norge. Det er helt klart plass til flere kamper i mars og april. Det går for eksempel an å spille i begge endene av påskeuken. Det er heller ikke noe i veiene for at vi enkelte uker kan spille tre kamper, sier Elverum markedsansvarlige, Kalle Bjørkmann, som selv har lang erfaring som spiller.

Han mener at argumentet om klubbranking ikke holder så lenge Norge kommende sesong – uten stor suksess i Champions League de siste sesongene – får to lag rett inn i gruppespillet.

Bjørkmann påpeker at også et seriespill inneholder mange variabler og skjønner ikke at seriemesteren er mer verdig enn vinneren av sluttspillet.

– I sluttspillet må du beseire lag som har analysert deg i timevis over tre eller fem kamper. Om Vipers faller ut, så har de ikke de beste laget.