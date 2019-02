TRIST: Camilla Herrem - og pappa Carl Otta, under VM i Kina i 2009. Foto: Bjørn S. Delebekk

Camilla Herrem i sorg over faren: – Jeg savner deg allerede

Håndballstjernen Camilla Herrem (32) mistet faren sin fredag. Det meldte hun selv i en melding på Instagram.

Publisert: 15.02.19 22:48







– Min far, verdens beste far. Tenk at den siste klemmen jeg skulle gi deg var i dag. Jeg klarer ikke helt å forstå dette her, alt skjedde så veldig fort. Jeg elsker deg så mye, og du vil alltid være i hjertet mitt. Mitt forbilde, min far, og verdens beste menneske. Hvil i fred, skriver hun på Instagram.

– Jeg savner deg allerede. Det er deg og meg.

Carl Otto Herrem ble 63 år gammel. Han var i flere år speaker på Solas hjemmekamper i håndball og var en profil i det lokale idrettsmiljøet. Han har med ett unntak vært på alle håndballmesterskapene datteren har spilt.

– Mor og far betyr alt for meg. Jeg må alltid se etter dem på tribunene før kampen. I dag var det Heidi (Løke) som fant ut hvor de satt og tipset meg, sa Herrem til NTB etter at Nederland ble slått i VM-semifinalen i 2017.

Faren la for ni dager siden ut en Facebook-oppdatering hvor han fortalte at han hadde havnet på sykehus med hjerteinfarkt. Faren har gjennom mange år fulgt datteren rundt om på mesterskap. For 10 år siden fikk han mye oppmerksomhet da han som ensom VM-turist reiste til feil by i Kina.

Camilla Herrem har spilt samtlige 13 mesterskap for håndballjentene siden 2008 og står notert med fire EM-gull og to VM-titler i tillegg til OL-gullet fra London for syv år siden.-

– Hun liker alltid å få lokalisert hvor vi sitter slik at hun vet hvor hun har oss. Da vet hun hvor hun skal se hvis det er noe, sa faren til VG på vei mot den olympiske triumfen.

Hun leverte sitt kanskje beste mesterskap da det ble VM-gull i Danmark i 2015. Da fikk hun seg et løft da mamma Aslaug og pappa Carl Otto dukket opp på tribunen etter at en vinterstorm først hadde stoppet reisen fra Sola ved Stavanger.

– Det er fint å ha dem her, sa venstrekanten til VG den gangen.

På den ene foten har familiekjære Herrem tatovert bokstavene «CACCC». Koden er satt sammen av den første bokstaven i navnet til familiens fem medlemmer: Carl Otto, Aslaug, Carl Åge, Cathrine og Camilla.