Veronica Kristiansen etter sjokktapet: – Jeg har lyst til å banne

BREST/OSLO (VG) (Norge-Tyskland 32-33) Norge hadde store problemer med å forsvare seg mot Tyskland. Det straffet seg. Håndballjentene kokte av sinne og frustrasjon etter tapet.

23 sekunder før slutt sørget Emilie Bolk for tysk seier med 33–32.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson tok timeout for å redde et poeng for Norge.

Men Marit Røsberg Jacobsen misbrukte den siste sjansen. Det kan du se her:

Dermed ble det fiasko-start i jakten på det tredje strake EM-gullet for Norge.

– Jeg har lyst til å banne. Det ser ikke ut som vi er klare for tyskernes tempo. Angrepet er godt nok. Men forsvarsspillet var for dårlig, sier Veronica Kristiansen til VG. Fortsatt rød i kinnene etter det svært overraskende nederlaget.

Norge har ikke opplevd noe lignende siden 37–38-tapet for Russland i OL-semifinalen i 2016. Men det var etter 70 minutter mot den olympiske mesteren.

– Jeg blir dritforbannet når vi går på det samme tyske spillet flere ganger. Vi klarer ikke å lære av oss selv. Irriterende, men jeg vet også hva vi står for, sier Kristiansen. Györ-stjernen spilte ikke en av sine beste kamper.

Emily Bolk banket inn det tyske seiersmålet før Marit Røsberg Jacobsen misset Norges mulighet til utligning.

– Det er helt utrolig, sier Bölk til VG og kaller Norge «verdens beste lag».

– Jeg så bare ballen gå i mål og tenkte «shitt!» nå har vi i det minste ett poeng, sier Bolk - som mener det tyske spillet overrasket Norge.

Tyskland har ikke vunnet medalje i mesterskap siden 2007 og er ikke blant favorittene til årets EM heller. Nå får landslagssjef Thorir Hergeirsson to tøffe døgn frem til Tsjekkia er motstander mandag kveld.

– Vi har to gir å gå i besluttsomhet og intensitet i forsvarsspillet. Det må hver enkelt hente frem, sier han.

– Vi henger ikke sammen i det hele tatt i forsvar. 33 innslupne er aboslutt ikke godt nok, sier Heidi Løke til VG.

– Det overrasker meg. I Møbelringen Cup hadde vi en god stigning. Vi ga bort alt for mye rom og for mange kontringsjanser, sier Heidi Løke.

– Forsvaret må sys sammen på en helt annen måte. Vi må bare opp på hesten igjen. Ny kamp på mandag, sierVeronica Kristiansen.

KAMPFAKTA: Norge – Tyskland 32–33 (16–15) Brest Arena Ca. 6000 tilskuere Norge: Katrine Lunde, Silje Solberg – Henny Ella Reistad 2, Emilie Hegh Arntzen 4, Veronica Kristiansen 2, Heidi Løke 5, Silje Waade 2, Stine Bredal Oftedal 7, Malin Aune 3, Kari Brattset 1, Linn Jørum Sulland 3, Sanna Solberg 1, Marta Tomac 1, Marit Røsberg Jacobsen 1, Vilde Ingstad. Toppscorer Tyskland: Emily Bolk og Ina Großmann, begge 5. Utvisninger: Norge 5 x 2 min., Tyskland 6 x 2 min. Dommere: Charlotte Bonaventura og Julie Bonaventura, Frankrike. Norge møter Tsjekkia mandag og Romania onsdag. Heidi Løke fikk tøff behandling på streken:

– Vi ser passive ut. Det mest frustrerende er at Tyskland gjør det vi har snakket om på forhånd og at vi heller ikke klarer å justere oss underveis, sier Stine Oftedal Bredal. Hun steg mot sitt beste nivå 2. omgang, men kapteinen klarte ikke å berge poeng.

Hun ble toppscorer med syv mål.

– Det er veldig kjedelig. Forsvarsspillet er kanskje ikke optimalt, sier Emilie Hegh Arntzen til VG.

– Rufsete

– Vi er rufsete. Vi må finne ut hvorfor vi ikke var ordentlig med. Det er en rar kamp fra vår side, sier Hergeirsson til TV 3.

Han synes angrepsspillet ble tidvis for hektisk.

– Vi må prøve å finne ut av dette sammen med spillerne, sier Hergeirsson, som mangler profiler som Amanda Kurtovic og Nora Mørk med skade.

Norge hadde overtaket i store deler av kampen, fram til Tyskland gikk i ledelsen 24–23 i 41. minutt.

– Svimle

Det ble til 25–23.

– I forsvar var det ikke så bra. Mest av alt er det der vi sliter, sier Henny Reistad etter mesterskapsdebuten til VG.

Tyskland holdt på ledelsen til 53. minutt, da Veronica Kristiansen utlignet. Tre minutter senere satte Stine Bredal Oftedal 31–30 for Norge.

To mål på rad snudde kampen for Tyskland før Henny Reistad utlignet med sitt andre mål. Med ett minutt igjen var stillingen 32–32.

Norge tapte åpningskampen i VM 2015 og 2011 også. I tillegg tapte Norge åpningskampen mot Brasil i Rio-OL. Da ble Norge verdensmestere.

– Kjipt. Vi har tapt åpningskamper før og vist at vi kan komme tilbake, sier Heidi Løke.

Rullerte mye

Lagene fulgte hverandre tett i første omgang. På stillingen 6–6 tok Hergeirsson timeout.

Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen ble byttet ut med Vipers-duoen Marta Tomac og Emilie Hegh Arntzen.

Samtidig kom Heidi Løke inn for Kari Brattset. Spesielt Arntzen fikk fart på det norske angrepet med fire mål og en målgivende til Løke. Norge gikk opp til 11–8.

Den norske rulleringen på laget fortsatte kampen ut. Men det gjorde ikke den norske ledelsen.

Ledet til pause

Mot slutten av første omgang kom tyskerne à jour igjen.

Sekunder senere scoret Løke omgangens siste mål. Norge ledet 16–15 halvveis.

– Det kan absolutt ha vært litt nerver. Det er åpningskamp i EM. Men det handler mest om nøyaktighet, sier Reistad.

PS! Mandag venter Tsjekkia. Onsdag står Romania for tur.

