Slik forsvarer EHF jubel-nekten: – All jubel må være innenfor regelverket

BREST (VG) Frustrasjonen sydet blant håndballjentene etter åpningstapet i EM. Representantene fra det europeiske håndballforbundet irriterte dem nesten like mye som tapet for Tyskland. Men nå forsvarer EHF at de nektet de norske jentene å juble stående foran innbytterbenken.

VGs bilder viser at de norske jentene ikke forholdt seg strengt til beskjedene fra EHF-delegatene. Det ble jublet stående på sidelinjen så sent som helt mot slutten av åpningsdramaet.

– La det være klart – at spillere feirer sine scoringer er en del av spillet og bringer store følelser inn i en begivenhet som EHF Euro. Men all jubel må være både innenfor regelverket og i spillets ånd, skriver EHFs sjef for medier og kommunikasjon, JJ Rowland, i en E-post til VG.

Han bekrefter at han er kjent med den klare kritikken fra den norske jentene. Men Rowland minner om at Norge har fått klar beskjed om dette på det tekniske møtet før EM-åpningen. Laget skal ha vært representert med både EM-troppens hovedleder Mads Stian Hansen og teamadministrator Grete Ingels på møtet hvor også lederne fra gruppemotstanderne var til stede.

– Alle fire lag ble minnet om disse reglene og retningslinjene EHF vil følge under mesterskapet. Opptredenen til EHF-representanten i kampen var i henhold til disse bestemmelsene, sier Rowland i mailen.

Det europeiske håndballforbundet hadde både supervisor Tatjana Medved (Serbia) og observatør Dragan Nachevski (Makedonia) i sekretariatet under kampen. Sistnevnte er den mektige lederen av den europeiske dommerkomiteen, som kom i fokus da de norske toppdommerne Kjersti Arntsen og Guro Røen plutselig la opp sist sommer.

– Det er helt sinnssykt. Vi fikk ikke lov til å juble en gang. svarte Veronica Kristiansen på et spørsmål stilt av Dagbladet i pressesonen etter åpningstapet.

– Dere måtte sitte helt stille?

– Ja, vi måtte sitte helt stille. Det kom en med en gang vi løftet en hånd, sier hun til VG.

– De følelsene man har kommer naturlig. Det er kjipt. Men er det sånn det er så ..., sa Stine Bredal Oftedal til VG og lot ordene henge i luften.

Thorir Hergeirsson var ikke spesielt interessert i å kommentere det som skjedde på benken i det tapte dramaet mot Tyskland.

– Det må dere snakke med delegatene om. Jeg har ikke fokus på det. Jeg har mer enn nok med det som skjer utpå der, sier han og kaller det Kristiansen og Oftedal sier for «feil fokus».

