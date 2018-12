Håndballgutta er klare for VM. Sander Sagosen (fra venstre), Magnus Jøndal og Bjarte Myrhol med fler. Foto: Bjørn S. Delebekk

Program for håndball VM 2019

I januar 2019 arrangeres det 26. mesterskapet i håndball for menn i Danmark og Tyskland. Her er oversikten over datoer for samtlige kamper i turneringen.

Publisert: 05.12.18 13:28

Norge tok seg til 2019-VM etter å ha slått Sveits over to omspillskamper i juni.

Håndballgutta skal møte Danmark, Østerrike, Tunisia, Chile og Saudi-Arabia i VM-sluttspillet i januar.

Det er totalt 24 deltakernasjoner i mesterskapet.

Håndballgutta skal som kjent spille sine gruppekamper i Jyske Bank Boxen i Herning.

Kampoppsett:

10/01:

Gruppe A: Tyskland - Sør-Korea

Gruppe C: Chile - Danmark

11/01:

Gruppe A: Serbia - Russland og Brasil - Frankrike

Gruppe B: Japan - Makedonia, Island - Kroatia og Bahrain - Spania

Gruppe C: Saudi Arabia - Østerrike og Tunisia - Norge

Gruppe D: Angola - Qatar, Argentina - Ungarn og Egypt - Sverige

12/01:

Gruppe A: Russland - Sør-Korea, Tyskland - Brasil og Frankrike - Serbia

Gruppe C: Østerrike - Chile, Norge - Saudi Arabia og Danmark - Tunisia

13/01:

Gruppe B: Makedonia - Bahrain, Kroatia - Japan og Spania - Island

14/01:

Gruppe A: Serbia - Brasil, Russland - Tyskland og Frankrike - Sør-Korea

Gruppe B: Island - Bahrain, Kroatia - Makedonia og Spania - Japan

Gruppe C: Tunisia - Chile, Norge - Østerrike og Danmark - Saudi-Arabia

Gruppe D: Ungarn - Qatar, Argentina - Egypt og Sverige - Angola

15/01:

Gruppe A: Russland - Brasil, Sør-Korea - Serbia og Tyskland - Frankrike

Gruppe C: Saudi-Arabia - Tunisia, Norge - Chile og Østerrike - Danmark

16/01

Gruppe B: Japan - Island, Kroatia - Bahrain og Makedonia - Spania

Gruppe D: Angola - Argentina, Ungarn - Egypt og Qatar - Sverige

17/01:

Gruppe A: Brasil - Sør-Korea, Tyskland - Serbia og Frankrike - Russland

Gruppe B: Bahrain- Japan, Makedonia - Island og Spania - Kroatia

Gruppe C: Chile - Saudi-Arabia, Østerrike - Tunisia og Danmark - Norge

Gruppe D: Egypt - Angola, Qatar - Argentina og Sverige - Ungarn

Semifinalene går i Hamburg, mens bronsekamp og finale er lagt til Herning.

2019-VM i Danmark er det siste herremesterskapet før Norge, Sverige og Østerrike skal samarbeide om EM i 2020.

PS: Tidspunkter kommer senere.