SISTE KAMP SAMMEN: Karoline Dyhre-Breivang og Gro Hammerseng-Edin jubler etter sin siste Larvik-kamp, sluttspillfinalen mot Vipers i 2017. Larvik vant 26–20 og 56–51 sammenlagt. Hammerseng-Edin er nå i styret. Foto: Svein André Svendsen

Larvik utsetter konkurs-avgjørelse

Styret i Larvik Håndballklubb kom tirsdag kveld frem til at avgjørelsen om hvorvidt klubben skal begjæres konkurs utsettes i åtte dager.

Publisert: 05.03.19 20:32 Oppdatert: 05.03.19 20:50







Det var i utgangspunktet innkalt til ekstraordinært årsmøte onsdag, og post nummer åtte var styrets forslag om å begjære oppbud. Det møtet er nå avlyst.

Etter et nesten to og en halv time langt styremøte i kveld kom styreleder Cathrine Svendsen ut med konklusjonen, skriver Østlands-Posten. Den er at avgjørelsen om Larviks fremtid flyttes til 13. mars. Begrunnelsen er «positive signaler» og Østlands-Posten skriver: «Med andre ord gode nyheter for LHK-fansen. Det er håp!»

les også Heidi Løke og Anja Hammerseng-Edin i desperat kamp for å redde Larvik

Etter VGs opplysninger mangler Larvik flere millioner kroner for å komme i mål med sin tredje redningsaksjon i løpet av bare fire år. For bare ni måneder siden ble Larvik reddet av tre millioner friske kroner fra en rekke forskjellige givere.

KJEMPER VIDERE: Gro Hammerseng-Edin sitter nå i Larviks styre, og en av dem som skal jobbe for å redde klubben de neste dagene. Dette bildet ble tatt i forbindelse med Mesternes Mester i fjor. Foto: Thomas Andreassen

Nå skal leverandørgjelden være på nærmere to millioner kroner. Larvik stoppet i tillegg februar-utbetalingen av mellom 600.000 og 700.000 kroner i lønninger til spillere og trenere. Videre drift fordrer penger til månedlige lønnsutbetalinger, offentlige utgifter, feriepenger også så videre, til sammen flere millioner kroner.

les også Larvik i pengekrise: Heidi Løke jaktes av tre nye klubber

Heidi Løke er sentral i det siste forsøket på å redde Larvik fra konkurs, sammen med tidligere LHK-stjerne Anja Hammerseng-Edin. Løke spiller for Storhamar, men har kontrakt vestfoldklubben fra sommeren av. Anjas ektefelle Gro Hammerseng-Edin sitter i Larviks styre.

VG kommer tilbake med mer