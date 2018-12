SPANIA SLÅTT: Heidi Løke slo Spania med håndballjentene onsdag. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Frank Løke hyller søster Heidi: – Klart best i verden

HÅNDBALL 2018-12-13T04:18:35Z

NANCY (VG) Heidi Løke feiret 36-årsdagen med å slå Spania, passere 200 landskamper og miste EM-semifinalen. Noe av det største er at Frank Løke (38) aldri opplevde noe slikt. Nå lover storebroren å utbringe en juleskål for strekspilleren.

Publisert: 13.12.18 05:18

– Selv om rumpa er litt større og rynkene litt flere, så er hun den klart beste streken i verden, melder frittalende Frank Løke til VG. Realitystjernen spilte selv 186 landskamper mellom 2001 og 2011.

– Jeg gleder meg til jul, sier Løke som i sitt femte EM for første gang går glipp av spille semifinale og finale. Hun synes det er kjedelig. Men trøster seg med at det snart blir familiehygge - ikke helt uten prestisje der heller.

– Forrige jul var det Frank som reiste seg opp og sa at vi måtte vi skåle den som hadde flest landskamper. Da var det fortsatt ham. Men nå må han gjøre det igjen og da skal vi skåle for meg. Men jeg er ikke sikker på at det skjer, ler Heidi Løke .

Hun lover at hun skal «gni det inn» hos broren at hun i motsetning til ham er oppe i 200 landskamper.

– Vi skal skåle for hennes 200 kamper og at jeg var den mest avspilte låten tre uker på Spotify, sier Frank Løke og viser til låten «Jul hos ActionFrank».

Han legger ikke skjul på at han er svært imponert over søsteren som har markert seg med 23 mål i EM hittil.

Sjekk blåveisen Heidi Løke fikk i EM.

– Det er helt sykt faktisk. Hun er i så bra fysisk form – som broren – at hun kan spille til hun blir 40 år, mener Frank.

Da VG gratulerte henne med 36-årsdagen etter den store seieren over Spania var hun kjapp til å gå på en kontring:

– 26 år, sier Heidi Løke offensivt før hun legger til:

– Det er gøy å jubilere med 200 landskamper på bursdagen.

– Kan det bli 300 landskamper også?

– Ja, det kan bli det. Jeg synes det utrolig gøy å spille og motivasjonen er på topp, svarer hun.

Heidi Løke pendler en distanse jorden rundt for å spille for Storhamar denne sesongen. Neste år gjør hun comeback i klubben hun forlot 2011, Larvik. Det er bare en kort kjøretur fra villaen på Åbol i Sandefjord.

– Ja, det er mulig å holde dette nivået. Jeg får jeg en helt annen kontinuitet i treningen selv om jeg har fått trent med Runars herrelag hjemme i Sandefjord denne høsten, sier hun.

I tillegg gleder hun seg til å jobbe for Wangs satsing på idrettsskole for ungdomstrinnet i Vestfold. Her skal hun blant annet jobbe sammen med NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.