VIKTIG SEIER: Vipers Kristiansand, her med Emilie Hegh Kristiansen, Marta Tomac, Henny Reistad, Linn Jørum Sulland og Ole Gustav Gjekstad, vant borte mot CSM Bucuresti. Her fra en tidligere kamp. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Vipers rystet Kurtovic' Bucuresti i Champions League

HÅNDBALL 2018-11-04T18:00:51Z

(CSM Bucuresti-Vipers Kristiansand 26–31) Vipers Kristiansand tok sin første seier i Champions League for sesongen borte mot håndballgiganten CSC Bucuresti.



Rumenerne vant Champions League i 2016 og har deretter to strake tredjeplasser i den største håndballturneringen. Bucuresti har vunnet både cup og serie flere år på rad hjemme.

Men i fjerde runde av Champions League-gruppespillet ble Amanda Kurtovic og verdensstjernen Cristina Neagu slått av Vipers Kristiansand .

Sørlendingene tok sin første seier i puljespillet etter to tap, deriblant tomålstap hjemme for CSM Bucuresti, og en uavgjort kamp.

Vipers avsluttet første omgang sterkt og gikk til pause med ledelse 16–11 på bortebane. Kurtovic & co. fikk heller ikke nok damp i maskineriet til å true Vipers’ seier i andre omgang. Til slutt ble det 31–26-seier for kristiansanderne. Toppscorer for Vipers ble Malin Aune med åtte mål på ti forsøk.

Jovanka Radicevic og Cristina Neagu scoret også begge åtte mål. For Amanda Kurtovic ble det to mål på fem skudd.

Med det har Ole Gustavs Gjekstad lag tre poeng. Det samme har Biteigheim, mens Bucuresti har fire. På topp ligger FTC-Rail Cargo Hungaria. De tre beste lagene går videre til mellomspillet.

Tidligere i dag tapte Larvik 23–27 for Odense. Larvik har en seier og tre tap til nå. Det gir foreløpig sisteplass.

I fjor tapte Vipers finalen i EHF-cupen – den nest gjeveste europeiske håndballcupen.

