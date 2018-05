Presser Elverum: Sondre Paulsen vil oppfylle barndomsdrømmen

MATCHVINNERE: Sondre Paulsen (i midten) og Eirik Heia Pedersen - begge med solid sluttspillskjegg - trøkket til da Arendal avgjorde finale nummer to. Her intervjues de av TV 2s Harald Bredeli. Foto: Jostein Overvik

ARENDAL (VG) (ØIF Arendal – Elverum 33-29, 1-1 i kamper) Han scoret de to siste målene som senket Elverum i en høydramatisk finale nummer to. Tirsdag vil nimålsscorer Sondre Paulsen oppfylle barndomsdrømmen.

ØIF Arendal tvinger for andre året på rad frem en sluttspillfinale nummer tre mot Elverum . Nå kan de stjele den gjeve sluttspillseieren og Champions League-plassen fra seriemesteren. Sammen med en annen arendalitt, Eirik Heia Pedersen, var han svært viktig da Elverum ble satt på plass i en storm av en håndballkamp.

– Vi har spilt 2. divisjon, 1. divisjon og eliteserie med klubben. Vi har spilt alle europacupkampene, vi har vunnet serie, vi har vunnet cup. Men vi har ikke vunnet sluttspillet og ikke spilt Champions League. Det er det siste vi ikke har opplevd med gutteklubben, forklarer Paulsen – som har spilt både VM-, EM- og 40 landskamper for Norge.

– Derfor har vi sinnssykt lyst til å vinne dette. Det betyr enormt mye for oss, sier han.

Elverum har vunnet seks NM-sluttspill på rad. I kveld glapp første «matchball» mot Arendal. Ny og avgjørende kamp venter i Terningen Arena tirsdag.

Elverums Kevin Gulliksen var ikke mye dårligere. Han traff på nesten alt. Åtte mål på ni forsøk. Men snart er den Bundesliga-klare høyrekanten tapt for mesterlaget fra Hedmark.

– Et helt vanvittig trøkk. I fjor tapte vi med ett mål etter ekstraomganger mot Elverum, så dette smakte, sier Sondre Paulsen.

I den første sluttspillfinalen (25–20) hjemme i Terningen Arena søndag vant Elverum komfortabelt. Men det ble en helt annen match i Sør Amfi i Arendal i kveld.

Arendal-trener Marinko Kurtovic gjorde hva han kunne for å fyre opp Elverum-supporterne, «Taiga’n», allerede før kampen ved å vise dem «finger’n». Og med en kampforløp som inneholdt det meste ble det ikke mindre hett på tribunene mellom landets to beste herrelag.

– De klagde på at de fikk dårlige plasser og det kan ikke jeg hjelpe dem med. Så begynte de å bue på meg, så ga jeg dem en liten finger for moro skyld. Men jeg elsker dem. De er fantastiske. Ingen problemer. Det skal være krig i en finale, sier Kurtovic med en latter.

Han fikk nøyaktig det han ba om. Etter en tam bortekamp kjørte ØIF Arendal over Elverum med tempo og fysikk. Det spilte ingen rolle at hjemmelaget fikk syv utvisninger mot Elverums ene.

– Vi så kontringene fra bortekampen på video. Det var bare tre klipp. Dette var noe helt annet, sier raske Sondre Paulsen. Som mer enn antyder at det blir full fart da alt skal avgjøres tirsdag også.

– Da er det «all in» i sesongens siste kamp, sier han.

Det sto 17–14 til Arendal ved pause. I sluttfasen av kampen fulgte lagene hverandre tett, med da Elverum kom i undertall og gjorde feil, var det «åpent mål» og avgjørende scoringer for Arendal.

– Det kan ha vært viktig for resultatet, sier Elverum-trener Michael Apelgren. Elverum har i sluttspillet vunnet alle fem kamper hjemme og tapte samtlige tre på bortebane.

– Men det betyr ikke at vi vinner på tirsdag. Dette er 50/50, hevder Elverum-treneren.

– Jeg vil tro dette er en kjedelig posisjon å være i for Elverum. Vi har en drøm og de har nesten en forpliktelse, sier Sondre Paulsen.

Men det er Apelgren ikke enig i. Elverum har vokst enormt på sine tre Champions League-deltagelser hvor klubben har hevdet seg med å ta til sammen 25 poeng. Forrige sesong ble Montpellier slått. Den franske klubben ser denne sesongen ut til å stjele seriegullet fra Sander Sagosens PSG.

– Det er viktig å forklare for folk at vi ikke mister Champions League om vi taper dette. Om Arendal vinner på tirsdag så fortjener de plassen. Vi har ingen ting og har ingen ting å tape, sier Apelgren etter å ha vunnet sluttspillet i alle sine tre første sesonger som Elverum-trener.