GIR SEG: Marit Malm Frafjord har bestemt seg for at håndballkarrieren er over. Her i aksjon for Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Tårevåt Malm Frafjord etter sin siste kamp: - Jeg ønsker å bo med kjæresten min

Publisert: 13.05.18 17:38

BUDAPEST (VG) (CSM Bucuresti-Rostov-Don 31–30) En av norgeshistoriens mest meritterte håndballspillere legger opp. Nå forklarer Marit Malm Frafjord (32) hvorfor.

To OL-gull, én VM-triumf og tre EM-titler. Totalt har Marit Malm Frafjord vunnet 11 mesterskapsmedaljer og scoret 406 mål på 197 landskamper for Norge parallelt som hun har spilt 16 sesonger med klubbhåndball i tre ulike land.

32-åringen har for lengst sikret seg en plass i idrettens historiebøker – men nå er det slutt. Som NTB meldte søndag formiddag, har trønderen bestemt seg for at karrieren er over.

– Ah, «shit». Det er egentlig litt forskjellige grunner til det, forteller en tårevåt Malm Frafjord til VG etter å ha tatt bronse med CSM Bucuresti i Champions League.

Forklaringen

Det er en preget 32-åring som har spilt sin siste match i Champions League. Nå gjenstår det bare to seriekamper før karrieren er over. På spørsmål om hvorfor Malm Frafjord mener nok er nok på håndballbanen, lykkes hun bare delvis med å holde tårene tilbake.

– Jeg har en kjæreste i Norge som jeg gjerne vil bo litt mer sammen med. Jeg føler at det begynner å bli nok, men bortsett fra at jeg ønsker å bo med kjæresten min, har jeg egentlig ikke en spesiell grunn. Kroppen føles fin. Men jeg har vært med på mye og en gang må man stoppe, forteller damen som har vært blant verdens aller beste strekspillere i en årrekke, men som verdsettes om mulig enda høyere for måten hun er på som person.

– Det er utrolig trist at hun legger opp. Håndballverdenen mister en utrolig god spiller og en fantastisk person, forteller Amanda Kurtovic til VG.

– Enestående

De to norske jentene har det siste året spilt sammen i Bucuresti. Nå blir Kurtovic alene i Romania.

– Marit er kanskje ikke den som stikker seg mest frem, men hva kan du si om karrieren hennes?

– Det er det som er. Hun blir kanskje ikke lagt merke til så mye som hun burde, men hun gjør så mye for alle lagene hun spiller på. Den innsatsen og det arbeidet hun legger ned kan være usynlig for noen, men det betyr alt i et lag. Hun skal bli hyllet for den spilleren hun har vært, for hun har vært fantastisk, og for den personen hun er. Du finner ingen annen Marit. Hun er enestående, rett og slett, roser Kurtovic.

Stolt Frafjord

Malm Frafjord ville gjerne ha avsluttet karrieren med en Champions League-triumf, men måtte innse at det ble tap mot ungarske Györ i lørdagens semifinale.

Søndag spilte 32-åringen for rundt 10.000 tilskuere for siste gang.

– Akkurat i dag når man spiller sin siste kamp med en sånn atmosfære, med verdens beste fans, blir det emosjonelt, forteller hun, stående med en medalje for tredjeplassen i hånden.

– Du har en helt sinnssyk karriere bak deg med 11 mesterskapsmedaljer, inkludert OL-gull, VM-gull, EM-gull ...

– He-he.

– Er du stolt over det du har oppnådd?

– Ja, selvfølgelig. Jeg har vært heldig og spilt på det norske landslaget under fantastisk gode trenere og med veldig gode spillere. Jeg er stolt over medaljene og mesterskapene, men jeg setter mest pris på alle menneskene jeg har møtt. Det er folkene i støtteapparatene, trenerne, spillerne og de frivillige. Medaljene er kanskje enda mer stas når jeg blir eldre, men det er alle folkene jeg har møtt som har gitt meg det jeg verdsetter mest, forteller Malm Frafjord.

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg har et par alternativer, men jeg har ikke bestemt meg helt. Jeg har en bachelor i fornybar energi, og jeg har fått en mulighet innenfor det feltet, men vi får se. Nå skal jeg ha en lang ferie uten at jeg trenger å trene styrke og løpe intervaller. Det kan hende at jeg gjør det, men da er det ikke fordi en trener sier jeg må gjøre det, sier Malm Frafjord og smiler.

PS: Kl. 18.00 møter Györ med Stine Bredal Oftedal, Kari Aalvik Grimsbø og en skadet Nora Mørk makedonske HC Vardar i finalen i Champions League.