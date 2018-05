MESTERE: Gÿør vant Champions League-finalen med tre norske jenter i klubben. Foto: BERNADETT SZABO

Mørk etter CL-triumfen: – Det sykeste du kan oppleve

Publisert: 13.05.18 21:56 Oppdatert: 13.05.18 22:07

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HÅNDBALL 2018-05-13T19:56:15Z

BUDAPEST (VG) Søndag kveld befant tre norske Györ-stjerner seg midt i håndballens kanskje aller vakreste drama. Etterpå ventet en «sinnssyk» fest i Budapest.

Med 12.000 fanatiske tilskuere på tribunene, vant Nora Mørk (27), Stine Bredal Oftedal (26) og Kari Aalvik Grimsbø Champions League .

– Det er det sykeste du kan oppleve. Stemningen er så utrolig. Det er trøkk hele veien. Du får det rett og slett ikke bedre som håndballspiller. Dette gjør inntrykk, forteller Mørk og gliser.

27-åringen er ute med en korsbåndskade, men fra benken oppildnet hun lagvenninnene til seier i både semien og finalen.

– Med tanke på all den motgangen vi har hatt, og jeg syns selv at jeg har hatt et drittår, kjennes det fortjent å få avslutte med et Champions League-gull. Jeg var mer delaktig i fjor, men jeg kjenner meg så sykt som en del av laget. Det er det som er spesielt med Györ – laget, forklarer Mørk, mens hun tripper rundt i pressesonen i Budapest.

– Masse følelser

Samtidig som de norske jentene kjempet en intens kamp mot makedonske HC Vardar på det blå dekket i Budapest, sto 12.000 tilskuere og skrek på tribunene. Mot slutten av oppgjøret, som Györ vant 27–26 etter ekstraomganger, var samtlige i intime László Papp Sportsarena oppreist fra setene sine.

– Det koker jo utpå der. Det er masse følelser. Du hører det runge i hele hallen, sier Bredal Oftedal til VG.

– Det går frem og tilbake, men vi holder en moral som er helt vanvittig. Jeg ble også løftet opp da jeg var nede. Jeg er så stolt, sier hun.

– Hvordan vil du rangere denne triumfen?

– Akkurat nå føles det som det største jeg har opplevd. Det er noe litt annet når du jobber over en hel sesong for det. Det føles helt enormt, sier VM- og EM-vinner Bredal Oftedal.

Ny Grimsbø-tittel

Aalvik Grimsbø er blitt en rutinert dame. Den 33 år gamle verdensklassekeeperen har vunnet alt en håndballspiller kan ønske seg med både klubb- og landslag.

Likevel er betydningen av en ny Champions League-tittel nesten ubeskrivelig stor.

– For et drama! Det er to veldig forskjellige omganger, men dette reflekterer laget vårt. Vi gir oss ikke. Og det holdt til gull! Jeg forstår det fortsatt ikke, forteller Aalvik Grimsbø, som også er lykkelig på Champions League-debutant Bredal Oftedals vegne.

– Stine har kommet inn som ny i laget, men det har jo ikke sett sånn ut. Hun har tatt ansvar fra start av. Det er fantastisk å se at hun kan spille så godt. Hun bidrar utrolig bra, roser Györ-keeperen.

Rett på fest

Etter den historiske matchen tok både Aalvik Grimsbø, Mørk og Bredal Oftedal del i jubeldansen sammen med de grønnkledde supporterne i arenaen.

Etterpå gikk de i garderoben og gjorde seg klar til fest i Budapest.

– I kveld skal vi feire så sinnssykt. Vi blir i Budapest for natten. Nå blir det stor, stor feiring. Jeg skal bidra med det jeg kan. Nå er det bare å slippe alt løs, forteller Mørk, mens hun gliser og utdyper hvor glad hun er i Györ-venninnene sine.