TIL ANGREP: Sander Sagosen og PSG er favoritter mot Nantes i Champions League-semifinalen. Men Espen Lie Hansen lover å angripe hardt lørdag ettermiddag. Foto: Jostein Overvik

Stjernene roser Sagosen opp i skyene – Lie Hansen vil ødelegge PSG-festen

Publisert: 26.05.18 09:50

HÅNDBALL 2018-05-26T07:50:29Z

KÖLN (VG) Nikola Karabatic, Mikkel Hansen og Staffan Olsson gir toppkarakter til Sander Sagosens inntreden i Paris Saint-Germain. Men i Champions League-semifinalen har Espen Lie Hansen skumle planer.

Landslagskollegaen i Nantes skyfler alt press over på Sagosen & co. før det smeller mellom de to franske klubbene i Lanxess Arena lørdag ettermiddag. For første gang møtes to nordmenn i semifinalen. Sagosen (22) har for lengst sagt at å vinne Champions League for PSG vil være like stort som et OL-gull med Norge.

– Større enn VM-sølv med landslaget i hvert fall, beskriver Lie Hansen (29). Børge Lund (Kiel) er den eneste norske spilleren som tidligere har vunnet herrenes Champions League i håndball.

– Vi er i en gullposisjon. De har alt å tape. Vi har alt å vinne, mener bakspilleren fra Drammen og dunker vennskapelig løs på Sagosen når VG samler dem utenfor Radisson-hotellet i Köln.

Nordmenn i CL-finalen Søndag spiller enten Sander Sagosen eller Espen Lie Hansen Champions League-finalen i håndball (om de ikke blir skadet). Bare seks nordmenn har spilt finale tidligere. 2010: Børge Lund vant med Kiel mot Barcelona. 2009: Lund tapte med Kiel mot Ciudad Real. 2007: Johnny Jensen og Jan T. Lauritzen tapte med Flensburg mot Kiel. 2004: Christian Berge , Jensen og Kjetil Strand tapte med Flensburg mot Celje. 2000: Steinar Ege tapte med Kiel mot Barcelona.

Det er langt fra noen selvfølge at Sagosen stiller opp under den tyske solen.

Mens det vrimler av håndballstjerner på det europeiske håndballforbundets «Media Call» inne i bakhagen, mangler nemlig nyheten fra Norge. Han sitter oppe på rommet.

– Det er stort å være her. Men jeg føler ikke på noe press. Det er stille og rolig, sier Sagosen – som til slutt får lov til å komme ned heisen fordi det er snakk om en norsk avis og en kompis fra landslaget. PSG-manager Bruno Martini hadde opprinnelig bestemt at lagets nye perle skulle få ligge i smykkeskrinet inntil lørdag.

– Han skal skjermes. Det er viktig, forklarer pressesjef Matthieu Brelle-Andrade til VG.

– Minner om overtenning, mener Espen Lie Hansen med en liten latter. Han var egentlig ikke blant spillerne som skulle delta på det store pressetreffet for alle fire klubbene i semifinalen. Men dukket opp likevel. Hansen tok bakveien inn i Champions League da hans danske klubb, FC Midtjylland, fikk økonomiske problemer i vinter. Han har vært i den såkalte «Final4» i Köln før. Men bare som tilskuer.

– Utrolig kult. Dette er det største. 20.000 tilskuere innendørs er som å spille for 100.000 på en fotballstadion. Jeg gleder meg stort. Det skjer nesten alltid store overraskelser her, sier han håpefullt.

Nikola Karabatic er håndballverdenens aller største stjerne. 34-åringen har vunnet Champions League både med Montpellier (2003), Kiel (2007) og Barcelona (2015). Etter ettmålstap for Vardar Skopje i fjorårets finale er Qatar Sport Investment-eide PSG nok en gang favoritter. Karabatic mener Sagosen kan være hele forskjellen.

– Sander er en nøkkelspiller for oss. Vi kan vinne Champions League om han er på nivå. Han bringer så mange bra ting inn i laget vårt. Vi er stolte over å ha ham her, sier Nikola Karabatic til VG.

– Vi får håpe han har rett. Det er mulig, svarer Sagosen selv.

– Han har brakt med seg mange ting inn. Først og fremst ungdommelighet. Han har masse av gå-på-mot. Hans spill mann mot mann er etter min mening noe av det beste vi har i verden. Jeg er ikke tvil om at han kommer til å bli enda bedre, men Sander har egentlig alt allerede, beskriver Mikkel Hansen (30).

Dansken er kåret til verdens beste spiller to ganger, har vunnet både OL og EM, men mangler fortsatt Champions League-tittelen.

– Sander har vært veldig, veldig god for oss. Før nyttår var han kanskje vår beste spiller. Etter EM var han sliten og han har dessuten slitt en del med ryggen. Men her kan han bli viktig, sier Staffan Olsson (54) som er assistent til treneren Noka Serdarusic (67). Legender som Thierry Omeyer (41), Daniel Narcisse (38), Luc Abalo (33) og Uwe Gensheimer (31) utgjør resten av den svært rutinert gjengen der 22-åringen fra Trondheim er benjamin.

– Ryggen er ikke helt hundre. Men det skal gå fint, tror han.

– Jeg vet hvor i ryggen han har vondt, fleiper Lie Hansen og ser frem til eventuelle norske dueller. Han er usikker på hvor mye han får spille. Det ble bare fem minutter i den tapte toppkampen mot Montpellier 17. mai, men fem scoringer og mye mer tid på banen da Nantes sikret seriebronsen tirsdag.

Sander Sagosen er inne karrierens hittil viktigste uke. Han håper å vinne Champions League-finalen søndag. Torsdag spiller han for seriegull hjemme i Paris.

– Vi får håpe det går, sier han beskjedent.

PS: PSG-Nantes spilles kl. 15.15 lørdag og vises på Viasat. Montpellier-Vardar møtes i den andre semifinalen (kl. 18.00). Champions League-finalen spilles kl. 18.00 søndag.