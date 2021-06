SERVERTE SERIEMESTERSKAP: Sander Sagosen har hendene på troféskjoldet, mens Harald Reinkind (til venstre) fysisk trener Hinrich Brockmann, svoger Rune Dahmke, Sven Ehrig, Malte Voigt og Oskar Sunnefeldt jubler med. Foto: Frank Molter / dpa

Sagosen ligamester i sitt fjerde land: − Aldri vært med på sånt kjør

Sander Sagosen (25) har spilt i fire land – og blir seriemester uansett hvor han måtte befinne seg. Men det har aldri kostet mer enn det gjorde i Tyskland.

Av Øyvind Herrebrøden

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Søndag kveld gjorde han det samme som i Norge (Haslum), Danmark (Aalborg) og Frankrike (PSG): Vant seriemesterskapet –nå med Kiel i Tyskland.

– Når jeg spiller i Bundesliga, skjønner jeg hvorfor folk mener det er den hardeste ligaen. Jeg har aldri vært med på et sånt kjør og så mange gode lag. Å vinne en Bundesliga-tittel er nesten vel så vanskelig som å vinne Champions League. Du skal være «på» hver uke i nesten 48 uker, oppsummerer Sagosen til VG etter 38 kamper og poenglikhet for Kiel og Flensburg.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Sagosen og lagkamerat Harald Reinkind vant på innbyrdes oppgjør (57–52 over to seriekamper) mot Flensburg og landslagskvartetten Magnus Abelvik Rød, Magnus Jøndal, Gøran Johannessen og Torbjørn Bergerud. Begge lagene endte på 68 poeng etter at Kiel utlignet til 25–25 mot Rhein-Neckar Löwen og holdt unna de siste to og et halvt minuttene.

– Vi regnet på det i går. Jeg har spilt over 4000 minutter – og det avgjøres i siste sekund. Det er ganske sykt, beskriver Sagosen.

les også Berge kan ta med bare to kantspillere til OL

– Skal du vinne den spanske serien også før du legger opp?

– Det får vi se. Når jeg er ferdig, håper jeg at jeg kan se på meg som en spiller som uansett hvor jeg spilte, så kunne jeg vinne titler. Nå stortrives jeg i Kiel. Det å spille i Barcelona vil for de fleste være en drøm. Det får vi se en dag. Men per dags dato stortrives jeg med livet her, svarer Sagosen – og sier det som har skjedd på klubbfronten det siste året betyr at han gjorde et riktig valg ved å forlate PSG.

Siden han la til kai i den tyske ferjebyen i juli i fjor, har han rukket ganske mye på 11 måneder: I desember vant han Champions League (for 2019/20-sesongen) og tok sin første internasjonale tittel. Søndag ble han seriemester. Og han sikret dessuten et trofé i ja-svaret fra kjæresten Hanna Bredal Oftedal da han fridde nylig.

Nå får han en drøy ukes ferie i Norge før OL-oppkjøringen starter 9. juli. «Berge Boys» møter Brasil i OL-åpningen 24. juli, og to dager senere venter Spania, nasjonen som som sendte Norge ut av kvartfinalen i årets VM.

En skuffet Sagosen forlot mesterskapet i Egypt skadet og etterlyste senere «en knallhard evaluering» av hvorfor Norge heller ikke den gangen gikk til topps.

les også Sagosen krever «knallhard VM-evaluering»: – For få spillere som presterer veldig bra

– Nå skal vel interne prosesser bli interne. Men følte vi hadde et likt syn på hvordan vi så det. På hva vi gjorde riktig og hva vi gjorde feil. Nå håper jeg det gir utslag i OL, sier Norges håndballstjerne.

Han legger ikke noe lavere list i Tokyo-OL, der Norges herrelandslag i håndball deltar for første gang på 49 år.

– Ambisjonen og målet er at jeg drar til OL for å vinne OL. Jeg skal ikke på kulturreise eller for å se Japan, sier Sagosen – som siden 2016 har fire semifinaler i EM og VM. Det har gitt én fjerdeplass, to sølv og én bronse.