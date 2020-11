Kommentar

Håndball-EM er en dårlig idé

Av Leif Welhaven

Norge er en av 16 nasjoner som trolig skal spille EM i Danmark i starten av desember. Bildet er fra VM i fjor. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det var klokt at Norge trakk seg som medarrangør av EM i håndball. Det fremstår dessverre ikke like forstandig at Danmark trolig velger å gjennomføre mesterskapet likevel.

Med tre mulige vaksiner under potensiell oppseiling, er det et godt håp om at vi ikke er altfor langt unna å se enden på corona-marerittet. Det skal bli vidunderlig for idretten den dagen normaliteten kan vende tilbake.

Men frem til covid-faren er over, er det grunn til å ta den store diskusjonen om hva som bør gjennomføres og hva det er mest forsvarlig å avlyse.

Da er det ett spørsmål som nå trenger seg på: Er det klokt om det for alt i verden gjennomføres et europamesterskap i håndball under de rådende omstendigheter?

Fra norsk side endte dialogen mellom Norges Håndballforbund og myndighetene med den eneste fornuftige konklusjonen, at vi ikke skal arrangere deler av mesterskapet her til lands med de forutsetningene som råder.

Men å klare seg uten et mesterskap under så ekstraordinære omstendigheter, virker ikke Det europeiske håndballforbundet (EHF) særlig interessert i. Det jobbes for at danskene skal ta på seg å gjennomføre hele mesterskapet. Mye tyder på at det faktisk blir noe av turneringen, og at spillere og støtteapparat fra 16 nasjoner skal samles i Danmark for å kaste ball.

Det hele lyder dessverre som en rimelig dårlig idé.

Et stort mesterskap nå sender det signalet til storsamfunnet som Bent Høie nylig rådet de internasjonale forbundene til å tenke litt over. Og det er flere samvirkende faktorer som peker i retning av at det nok hadde vært best at desember 2020 hadde forløpt uten et europamesterskap i håndball:

Danmark har store problemer med å takle coronapandemien, og har nylig vært gjennom massenedslakting av mink i frykt for en mutert variant. Tall fra VGs coronaspesial viser at landet er hardere rammet enn Norge. Av de 16 landene som skal delta har mange slitt blytungt med viruset. Bare en fjerdedel har nå en synkende smittetrend.

Mens veldig mye av diskusjonen rundt idrett og corona har handlet om fotball – som spilles utendørs – er dette et mesterskap som skal foregå innendørs. Dette øker risikoelementet.

Som i andre idrettsgrener er det lagt ned et betydelig arbeid i smittevern og regler og rutiner for å forhindre spredning. Men empirien denne høsten viser at håndball har havnet i coronaproblemer gjentatte ganger, og blant annet har gjennomføringen av Champions League vært krevende. Veronica Kristiansen og Silje Solberg er blant kjente håndballspillere som har testet positivt på covid-19.

Håndball arrangerer internasjonale mesterskap hvert eneste år, og de samme nasjonene markerer seg i EM og VM. Derfor er det ikke her det vil svi aller mest å stå over et enkelt mesterskap i en pandemi.

Mange av håndballens problemer kom på et tidspunkt da viruset virket å være under bedre kontroll enn det er nå. Når vi ser at smitte den siste uken er registrert i 12 ulike fotballandslag, er det ikke risikofritt å samle så mange fra så ulikt hold under rådende røde omstendigheter.

Da det nylig ble kjent at VM i bryting ble avlyst, et arrangement som også skulle foregått i desember, uttalte Stig-André Berge at det ville vært galskap å gjennomføre. «Du sleiker omtrent svetten til motstanderen, så det ville spredt seg enormt. Det hadde vært uansvarlig å arrangere det». Nå er det selvsagt forskjell på håndball og bryting, men også førstnevnte er en gren med mye kroppskontakt.

Fra norsk side er det gjort det ansvarlige grepet som ligger innenfor det norske myndighetsområdet, og skjebnen til resten av arrangementet avgjøres sør for Skagerrak.

Det skaper en krevende situasjon for håndballforbundet, og det er mulig å diskutere konklusjonen om at det beste er å delta dersom det ventede grønne lyset kommer fra danskene.

Ingen arrangører eller forbund liker å kaste inn håndkleet, og det er naturligvis svært forståelig.

Men én etter en har til slutt tatt den nødvendige konsekvensen av at idrett ikke er det viktigste midt i en internasjonal helsekrise. OL i Tokyo, et europaspredd fotball-EM og hockey-VM er blant gigantene som ikke lot seg gjennomføre i det vonde året 2020.

Nå er det vanskelig å finne gode nok grunner til at konklusjonen bør bli en annen for håndball-EM for kvinner.

Publisert: 19.11.20 kl. 18:39

