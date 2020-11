EM-FLEGMA: Camilla Herrem skal mest sannsynlig spille håndball-EM i Kolding og Herning fra 3. til 20. desember. hun tar det som det kommer. Foto: Thomas Andreassen

Norges kamper bli flyttet til Kolding: − Jeg tar det som det kommer

Håndball-EM i Norge er avlyst. Nå tyder mye på at håndballjentene skal spille store deler av mesterskapet i Kolding på Jylland.

– Vi jobber som før sammen med Danmark. Vi har sammen valgt å flytte det som var i Trondheim til Kolding, som nå er den sannsynlige løsningen. Vi skal bidra med det vi kan. Så finner vi løsninger sammen Norge, Danmark og EHF, opplyser håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

– For å være helt ærlig: Jeg tar det som det kommer. Enten så blir alt i Danmark eller så vet jeg ikke. Dette er langt utenfor min rekkevidde. Jeg tar det med ro og lar det være opp til de som kan dette, sier Camilla Herrem til VG.

Lio bekrefter at det foreløpige planen er at Norges første del av mesterskapet - gruppespill og hovedrunde - går i Kolding sør på Jylland. Planen er at Norge skal åpne EM mot Polen 3. desember og fortsette mesterskapet mot Tyskland og Romania de neste dagene. I hovedrunden venter nasjoner som verdensmester Nederland og Ungarn. De kan også komme til å spille sitt gruppespill i Sydbank Arena i Kolding.

Så vil semifinale og finale bli spilt i Boxen i Herning, som Danmark har definert som sin hjemmebane. Det danske håndballforbundet opplyser at de vil komme med flere opplysninger tirsdag. Lio forteller at Norge kan komme til å sende folk som kan bidra til det eventuelle arrangementet.

GYÖR-SMITTE: Veronica Kristiansen ble coronasmittet i slutten av oktober. Nå er fire nye Györ-spillere smittet. Landslagssjef Thorir Hergeirsson krysser alt han har for at smitten i klubben med frie norske EM-spillere ikke skal gi nye problemer. Foto: Vidar Ruud / NTB

Intersport Cup i Bergen siste helgen i november blir neppe spilt. Kampene mot Danmark, Tyskland og Frankrike flyttes antageligvis til Danmark. Mye tyder på at Thorir Hergeirsson samler EM-troppen på Jylland kommende mandag 23. november.

Hittil er det bare kjent at Veronica Kristiansen har testet positivt på covid-19. I klubben Györ, med fire norske EM-spillere, testet også flere spillere positivt sist uke. Klubben har ikke offentliggjort opplysninger om hvilke spillere det handler om.

– Vi venter på signaler om hvem. Det er klart vi krysser alle fingrene vi har, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG.

Han har stort sett alle sine beste spillere på plass etter to mesterskap uten medalje. Norge er blant favorittene til å spille EM-finalen bare fire dager dager før julaften 20. desember. Det kan bety en jul i karantene for de som skal hjem til Norge fra «røde» Danmark.

Suksess i Danmark Håndballjentene har kommet til finalen i alle mesterskap i Danmark. EM 1996: Sølv. EM 2002: Sølv. EM 2010: Gull. VM 2015: Gull. Vis mer

– Det blir en del av diskusjonen. Vi prøver å ta ting i riktig rekkefølge nå, men med dagens regler betyr det karantene i 10 dager fra 21. desember. Det må alle i tilfelle forholde seg til og ta et standpunkt til, sier Hergeirsson.

– Hvis det blir Danmark så regner jeg med at vi får mer informasjon om dette senere. Det er noe vi må vite, sier småbarnsmor Herrem. Klubblaget Sola spiller kommende lørdag semifinale i NM. En eventuell cupfinale 29. desember kan også bli påvirket av en 10 dagers karantene. Vipers med til sammen ni spillere involvert i EM er allerede klare for finalen.

Herrem hadde en maks opplevelse i Koldings på vei mot VM-gullet i 2015. Montenegro ble slått etter fem Herrem-scoringer i kvartfinalen. Håndballjentene har hatt stor suksess under sine fire mesterskap i Danmark

Danmark skulle opprinnelig ha arrangert sin del av EM i Frederikshavn og Herning. Men alt er flyttet til Herning etter at danske myndigheter stengte ned syv kommer på Nord-Jylland og bestemte at all mink skulle avlives.

Herrem er ikke redd for å spille mesterskap hos naboen i sør.

– Hvis det blir EM i Danmark så det fordi de har gjort et godt forarbeid og at det er forsvarlig. Jeg er ikke redd for at mesterskapet skal gå ut over vår helse, sier hun. Herrem spilte Golden League i Danmark tidligere høst - og imponerte med denne scoringen:

Det er 21 år siden håndballjentene spilte VM-finale på hjemmebane i Lillehammer. Norge var medarrangør av EM i 2010, men da gikk også finalen i Herning. Nå skjer høyst sannsynlig det samme igjen. I 2023 skal Norge, Sverige og Danmark arrangere VM, men også da får danskene avslutningen av mesterskapet på hjemmebane.

Camilla Herrem blir ikke demotivert av at håndballåret 2020 slettes ikke har blitt slik hun forestilte seg.

– Jeg er bare takknemlig og glad for at jeg fortsatt kan spille håndball i klubben og at det kan bli et EM, sier hun.

Publisert: 16.11.20 kl. 14:25