AVLYST IGJEN: Også denne ukens Champions League-kamper er avlyst for Nora Mørk og Vipers. Foto: Tor Erik Schrøder

Vipers drar utenlands for å løse Champions League-krisen

De har ikke fått spilt mer enn to Champions League-kamper i Kristiansand denne sesongen. Nå blir det ikke flere hjemmekamper i gruppespillet. Vipers drar utenlands for å redde seg ut av krisen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det ble klart etter et møte mellom klubben og Det europeiske håndballforbundet (EHF) tirsdag.

Vipers har spilt kun seks av de 14 kampene i gruppespillet. Det er klart minst av samtlige klubber i turneringen. Nylig røk hjemmekampene mot Rostov-Don og Bietigheim på grunn av positive coronatester hos motstanderen. Så fjernet regjeringen muligheten for å gi utenlandske lag muligheten til å komme inn i Norge via testing.

Dermed ble også de planlagte Aquarama-kampene mot Ferencváros (onsdag) og Metz (lørdag) droppet.

– Vi kan ikke spille flere kamper i Norge. Det går ikke, sier daglig leder Terje Marcussen i Vipers.

Nå går det mot at Vipers blir en lengre periode utenlands.

Nora Mørk & co. har terminfestet kamp mot Ferencváros i Ungarn 6. februar og mot Rostov-Don i Russland tre dager etter. Det er ikke avklart hva som skjer med to øvrige kamper mot de samme klubbene. Det er også uvisst hva som skjer med de gjenstående matchene mot Metz (to kamper), Krim og Bietigheim.

Puslespillet legges nå på EHF-kontoret i Wien.

– Vi må se hvordan i kan få til dette uten å drive rovdrift på spillerne. Det er Ole (Gustav Gjekstad, trener) sitt ansvar hvordan belastningen skal være på dem. Vi er nødt til å finne en løsning som tilfredsstiller EHFs krav så godt som mulig, sier Marcussen.

Vipers-lederen har ingen tro på at alle kampene i gruppespillet blir ferdigspilt.

– Det blir en annerledes og rar sesong, men det får vi bare tåle, sier han og fortsetter:

– Deadline for gruppespillet er 14. februar. Det er ikke mulig å få til våre åtte gjenværende kamper før det. Det er mange X, Y og Z sett som skal gå i hop her. Vi prøver å lage den best mulige løsningen. Men jeg tror vi ikke kommer gjennom de neste to ukene uten nye smittetilfeller. Så vi tror noe må avgjøres på EHF-kontoret til slutt.

Terje Marcussen opplyser at det ikke bestemt hva som skjer med utregning av den endelige tabellen. De to beste går direkte til kvartfinalen i april. Lag 3 til 6 skal etter planen spille playoff i mars. Vipers ligger på 5. plass. Men har med fire seire og to uavgjort best snittpoeng – 1,67 pr. kamp – sammen med ledende Rostov-Don.

– EHF vil vurdere hva de gjør med kamper som ikke blir spilt innen 14. februar. Jeg vet ikke hva som blir vektet mest av at lag ikke kan spille kamper på grunn av positive tester eller at norske myndigheter har de mest rigide, men mest riktige reglene i hele Europa, mener Marcussen i Vipers.