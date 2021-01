BETENKT: Christian Berge under Norges oppgjør mot Algerie i Egypt. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Profiler splittet om Norges VM-sjanser etter storseier

KAIRO (VG) (Norge-Algerie 36–23) Norge vant enkelt mot Algerie, men tidligere strekspiller Frank Løke (40) tror håndballguttas VM-eventyr i Egypt er over på søndag.

Publisert: Nå nettopp

Da spiller Frankrike mot Portugal - etter at Norge har møtt Island tidligere på kvelden. Selv om Sander Sagosen og lagkameratene skulle gjøre jobben mot islendingene, er Norge avhengig av at Frankrike tar poeng mot Portugal – eller at sistnevnte vinner med minst syv mål.

Hvis ikke, er VM over.

– Jeg tror Norge ryker, sier Løke til VG, før han forklarer hvorfor.

I løpet av karrieren scoret Løke 646 mål på 186 obligatoriske landskamper.

– Portugal ser sterke ut og Frankrike går videre selv om de taper med seks mål. Alle spillerne vet dette og det overrasker ikke meg om de vil «kvitte» seg med Norge. Jeg tror ikke at franskmennene legger seg bevisst, men et «handikap» på seks mål vil garantert prege kampen både hos spillere, trenere og dommere. Jeg håper selvfølgelig ikke det, men jeg frykter det verste.

SCORET SEKS NYE: Sander Sagosen i kamp mot Algerie. Foto: Anne-Christine Poujoulat

Storseier

Her i Kairo omgjorde håndballgutta «Dr. Hassan Moustafa Sports Hall» til en norsk lekestue fredag kveld. 17–11-ledelse til pause ble til enda større sifre etter hvilen.

Christian Berge fikk rullert på mannskapet og spillere som keeper Kristian Øverås, kantene Kevin Gulliksen (fire mål) og Alexander Blonz (syv mål) samt streken Thomas Solstad fikk alle etterlengtede minutter i VM.

KOSTE SEG: Kevin Gulliksen gliste etter å ha løpt inn en av sine fire scoringer. Foto: Anne-Christine Poujoulat

Generelt ble det levert solide prestasjoner over hele linjen. Typer som Sagosen (seks mål), Christian O’Sullivan (to scoringer på to skudd) og Gøran Johannessen (3/4) viste igjen klasse ved flere anledninger. Samtidig hadde Kristian Bjørnsen full uttelling på sine tre skudd fra venstresiden før han etterlot plassen til Gulliksen.

SVEVDE HØYT: Kent Robin Tønnesen tar sats og banker inn en scoring mot Algerie. Foto: Anne-Christine Poujoulat

To med håp

Joakim Hykkerud (34) har selv spilt 79 offisielle matcher med flagget på brystet. Han er mer optimistisk enn sin tidligere strek-kollega.

– Portugal mot Frankrike kommer til å bli tett og jevnt. Jeg er 100 prosent sikker på at det ikke blir spilt på resultat fra noen av de lagene, men jeg kommer til å sitte nervøs under den kampen. Jeg skal ikke «jinxe» noe, men jeg tror på ettmålsseier til Frankrike og seksmålsseier til Norge mot Island, sier Hykkerud til VG, før han konstaterer hva utfallet da vil bli for de norske gutta:

– Kvartfinale neste!

NORGE: Dette norske mannskapet var i aksjon fredag kveld i Egypt. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Gro Hammerseng-Edin (40) scoret 631 mål på 167 obligatoriske matcher for kvinnelandslaget. Den tidligere kapteinen beskriver situasjonen som vanskelig, men ikke sluttkjørt.

– Det er jo definitivt ikke noe drømmescenario å være avhengig av andre for å komme seg videre. Men det sentrale her er jo at det fortsatt er muligheter. Det er tross alt enormt positivt. Alternativet ville vært nitrist, sier Hammerseng-Edin til VG.

– Jeg tipper tankene til guttene av og til streifer innom at det er irriterende å ha satt seg selv i denne situasjonen, men jeg tror de er ekstremt godt trent i å styre fokuset tilbake på plass. De har masse å spille for, det er gull verdt. Jeg anser det for å være helt åpent hvem som vinner mellom Frankrike og Portugal. Jeg har ingen sterk magefølelse på akkurat det. Men som den optimisten jeg er, har jeg tro på at Frankrike tar poeng.