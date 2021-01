Mikkel Hansen så rødt i dansk kjempedrama

(Danmark-Egypt 39–38 e.e.o. og straffekastkonkurranse) Mikkel Hansen fikk rødt kort for usportslig spill i siste sekund av andre ekstraomgang i et episk håndballdrama. Det ble avsluttet med et egyptisk rødt kort for nøyaktig det samme i siste sekund av den fjerde ekstraomgangen.

Danmark avgjorde til slutt thrilleren på straffekastkonkurranse.

– En fryktelig feil av Mikkel Hansen. Jeg synes det er synd. Spesielt for Mikkel selvsagt, sa TV 3s Kristian Kjelling.

Den langhårede dansken scoret 10 mål, spilte noen fantastiske pasninger, men gjorde også dumme feil da Egypt truet favorittene fra nord. På dansk ledelsen 34–33 i slutten av andre ekstraomgang var Danmark truet av passivt spill. Da lobbet Hansen ballen ut mot høyrekanten for å få tiden til gå.

Dermed ble det videodømming. Etter å ha vurdert bildene av situasjonen ga de kroatiske dommerne rødt kort til Hansen for usportslig opptreden og straffe til Egypt. Mohamed Sanad sto mot presset og utlignet til 34–34 på Niklas Landin.

Dermed to nye ekstraomganger. Danmark satte inn en kald Morten Olsen for storstjernen Hansen og Egypt tok over initiativet tross storspill av Landin. Uten Hansen bommet Emil Jakobsen på straffe og Danmarks angrep gikk nesten helt i stå.

Egypt hadde ballen i sluttsekundene. Der gjorde Ibrahim Elmary den samme feilen som Hansen. Rødt kort og straffe til Danmark.

– En genial regel, mener Ole Gustav Gjekstad i TV 3s studio etter at sabotasje av spillet ble hovedingrediensen i et håndballdrama verden neppe har sett noen gang.

Magnus Landin - bror til Niklas - scoret sikkert. Dermed 35–35 og straffekastkonkurranse.

– Jeg har aldri sett på maken, kommenterte Kjelling og fortsatte:

– To lag som har gitt oss noe helt utrolig.

Danmark-keeper Niklas Landin reddet det første egyptiske forsøket. Emil Jakobsen, Magnus Landin, Henrik Møllgaard scoret for Danmark før Nikolaj Øris kom inn fra benken og bommet på sin straffe mot Mohamed Elatayr.

Så reddet Niklas Landin fra Ali Zein. Før veteranen Lasse Svan sendte Danmark til semifinalen.

– Niklas reddet oss. Han viser hvorfor han er kåret til verdens beste målvakt, sier Nikolaj Jacobsen og kaller det «fett» å stå i det vanvittige dramaet.

– Men vi skulle avgjort dette før, sier den danske landslagssjefen.

– Jeg hadde følelsen av at vi var ute, sier Landin som ikke tror han har spilt en mer dramatisk kamp.

Mohamed Sanad og Alie Zein jubler for egyptisk scoring. Sanad utlignet for Egypt til slutt i andre ekstraomgang. Foto: Slavko Midzor/PIXSELL / Pixsell

– Ikke den beste versjonen av Mikkel Hansen, slo TV 3-ekspert Kristian Kjelling fast. Han påpeker at det danske laget mangler playmaker Rasmus Lauge. Spillet haltet da Danmark ble presset for første gang i VM.

MATCHVINNER: Danmark jubler for semifinaleplass med keeperhelten Niklas Landin i sentrum. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL / REUTERS POOL

Mikkel Hansen gjorde tre strake feil i starten av 2. omgang og plutselig var Egypt i ledelsen. Landin kom tilbake i mål og Danmark-trener Nikolaj Jacobsen satset på syv utespillere i angrep.

Mikkel Hansen kom tilbake på scoringslisten, mens Egypt hang på med kraftfull skyting fra Ali Zein & co. Den egyptiske bakspilleren imponerte stort og scoret kampens flotteste da han svevde inn på en luftig flyger spilt opp fra høyrekanten.

2. omgang ble jevn helt inn.

Yehia Omar ga Egypt ledelsen før Magnus Landin endelig traff til 28–28. Et feil bytte reduserte Egypt til seks mann 22 sekunder før slutt, danskene ble tilkjent ballen og en ny sjanse.

– En fryktelig feil, beskriver Kjelling.

Danskesjef Nikolaj Jacobsen tok time out fem sekunder før slutt og planla et trekk med avslutning fra høyrekant Lasse Svan. Men Mikkel Hansen spilte en ny feilpasning.

Dermed ekstraomganger.

Niklas Landin reddet straffe og Danmark tok tilbake initiativet ved to scoringer av svært gode Gidsel. Den 21 år gamle høyrebacken scoret seks mål på syv skudd. Danskene ledet med to mål etter første ekstraomgang og holdt så vidt kontroll på finaleplassen selv om Egypt hang på som klegger.

– Dette er helt Texas, mente Kjelling rett før Mikkel Hansen lobbet seg selv ut av kvartfinalen og tidenes håndballdrama virkelig tok full fyr.

Nå venter Spania i semifinalen for danskene.