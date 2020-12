HØYTFLYVENDE: Magnus Abelvik Rød i aksjon i 39–24-seieren over Italia i EM-kvalifiseringen i november. Dette bildet er fra EM-kvalifiseringen mot Italia i november. Foto: Sandro Perozzi / NTB

Abelvik Rød meldte forfall til VM – scoret seks mål i dag: − Angrer ikke

En drøy uke etter at Magnus Abelvik Rød meldte forfall til håndball-VM grunnet en vond hånd, scoret han seks mål da Flensburg-Handewitt knuste Leipzig 29-24.

Mats Arntzen

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg angrer ikke. Ikke i det hele tatt. Det var veldig viktig å gjøre, selv om det ble gjort med et ekstremt tungt hjerte, sier Abelvik Rød til VG.

Mandag kom beskjeden om at høyrebacken ikke blir ikke med landslaget til verdensmesterskapet Egypt i januar.

– Jeg har slitt med en håndleddsskade store deler av høsten. Hånden er ikke som den skal være, uttalte Rød til handball.no.

Seks dager senere var han toneangivende da Flensburg-Handewitt slo Leipzig 29-24. Lagkamerat Hampus Wanne var den eneste som scoret flere mål enn Abelvik Rød.

LANDSLAGSSPILLER: Magnus Abelvik Rød under VM-kampen mellom Norge og Ungarn i januar 2019. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Trenger ro og hvile

Han sier at det ikke er aktuelt å snu.

– I utgangspunktet ikke. Nå har de allerede hentet inn en annen høyreback, så går det ikke uansett, sier han.

– Det kommer et OL i sommer blant annet. Det blir nok av matcher. Det er litt av grunnen til at jeg gjør det. VM kommer på en måte hele tiden, selv om det er ille å måtte stå over.

Flensburg-Handewitt har flere bakspillere ute, noe som gjorde at Abelvik Rød & Co. måtte stå mer eller mindre hele kampen.

– Vi visste at det var siste kamp, så vi gikk inn med et «mindset» at vi måtte vi vinne i dag. Vi har veldig lite bakspillere å rotere på, så vi stod nesten hele kampen med hele bakspillerrekke.

MÅLSCORER: Magnus Abelvik Rød etter å ha scoret mot Egypt i forrige VM. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Skaden oppstod i Champions League-kampen mot polske Kielce.

– Det er å få slippe å få belastning på det hele tiden. De har sagt at det skal gro litt selv. Det slår seg opp hele tiden, selv om det er et lite brudd. Det er noe som trenger tid.

– Hva er behandlingsmetoden?

– Da blir det dårlig med benk og pushups?

– Jeg har ikke klart å kjøre benk på et halvt år. Det hadde vært fint å komme tilbake og få trent litt overkropp også. Det kommer jo en sommer i 2021, ler Abelvik Rød.

Bjørnsen herjet

Gøran Johannessen scoret to mål for Flensburg, mens Magnus Jøndal gikk målløs av banen.

I tillegg var landslagsmålvaktene Torbjørn Bergerud for Flensburg og Kristian Sæverås for Leipzig i aksjon i oppgjøret.

Flensburg leder Bundesliga med 25 poeng etter 14 kamper. Rhein-Neckar, som knuste Coburg 39-24, er nummer to med 23 poeng etter 15 kamper, mens Sander Sagosens Kiel har 22 poeng etter 12 kamper.

Søndagens mestscorende nordmann i Tyskland var Kristian Bjørnsen. Han scoret hele ni mål da HSG Wetzlar slo Essen 36-29. Magnus Fredriksen scoret ett mål for Wetzlar i seieren.