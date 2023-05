Jonas Wille leder Norge i håndball-EM.

Tøff EM-trekning for håndballgutta: − Blant de tøffeste lagene fra hvert seedingsnivå

Norge møter Slovenia, Polen og Færøyene i håndball-EM for menn i Tyskland neste år. Landslagssjef Jonas Wille konstaterer at det er en tøff gruppe.

NTB

– Vi fikk blant de tøffeste lagene fra hvert seedingsnivå, sier han til handball.no.

– Slovenia har mannskap til å ta medalje, hvis de får det til å klaffe. Polen er et av de bedre lagene fra nivå tre, og Færøyene er spennende, med to av de største talentene i verden. Det blir en spennende gruppe, og så vet vi at den krysser med puljene til Sverige og Danmark i hovedrunden. Her er det ingen hvilekamper, sier Wille.

– Men det skal det heller ikke være i et europamesterskap. Vi gleder oss stort til januar!

Gruppevinner

Slovenia var som Norge gruppevinner i kvalifiseringen. Slovenerne vant sin gruppe foran Bosnia-Hercegovina, Montenegro og Kosovo. Polen ble nummer to i sin gruppe bak Frankrike etter å ha tatt full poengpott mot Italia og Latvia.

Færøyene kvalifiserte seg til sitt første seniorsluttspill som en av de fire beste gruppetreerne etter å ha tatt fire poeng i sin gruppe ved å slå Ukraina og Romania hver sin gang.

Berlin først

Toppseedede Norge spiller sine innledningskamper i Berlin. De to beste fra gruppen avanserer til hovedrunden i Hamburg. Her ligger alt til rette for at Danmark (regjerende verdensmester) og Sverige (EM-vinner i 2022) blir to av fire motstandere for Norge.

EM avvikles i perioden 10. til 28. januar. Åpningskampen mellom Tyskland og Sveits spilles i fotballarenaen i Düsseldorf foran 50.000 tilskuere.

Finalehelgen er lagt til Köln.

