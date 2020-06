HÅNDBALLPAR: Camilla Herrem og ektemannen Steffen Stegavik samarbeider tett både på og utenfor banen. Foto: Marie von Krogh

Herrem har mannen som trener: – Vi har gått en ganske bra runde

Camilla Herrem (33) og Steffen Stegavik (36) deler alt. Nå deler de også Solas eliteserielag. Landslagsstjernen har fått ektemannen som trener. Håndballparet har stor tro på den nye kombinasjonen.

Nå nettopp

– Det skal gå fint. Vi har gått en ganske bra runde på det før jeg takket ja, sier Steffen Stegavik til VG. Han er klar over at den private situasjonen kan komme til å legge ut snubletråder for dem.

– Det kan være vanskelig over for resten av gruppen. Jeg håper det ikke skal bli et problem. Jeg tror jeg er en person som klarer å se alle og kanskje også har mer fokus på de andre enn Camilla. Hun har den posisjonen hun har som venstrekant og er så å si verdens beste der. Det sier seg litt selv at hun spiller to ganger 30 minutter så lenge hun er frisk, sier Stegavik.

les også Stor usikkerhet rundt håndball-EM: Kan bli arrangert i én by

Han har vært sammen med Herrem i 14 år. Paret har vært gift i syv av dem. I 2018 kom sønnen Theo. Herrem er kaptein i Sola som sist sesong så vidt reddet plassen. Pandemien sørget for at klubben slapp å spille kvalifisering for å berge plassen i vår.

– Jeg vil ikke at de andre på laget skal føle på noe. Jeg har vært kaptein og jeg vil de skal komme til meg om det er noe de tenker eller mener om treneren. Selv om det er Steffen. For meg betyr det ikke noe. Det viktigste er at ting blir tatt opp og gjort noe med. Jeg tror det kommer til å gå helt fint. Jeg er kant og ikke så mye delaktig i spillet heller sier Camilla Herrem – som i sist VM ble kåret til mesterskapets beste i sin posisjon.

Det var tidligere mer vanlig med trener og spiller i en kjærlighetsrelasjon. Den aller mest kjente er Igor og Zinaida Turchina – ekteparet som vant to OL og to VM med Sovjet. I Storhamar trente Arne Senstad samboer Lise Løke frem til 2017.

Steffen Stegavik la opp som spiller i eliteserieklubben Nærbø i vår. Han har spilt 42 landskamper og har vunnet både cup og serie både i Norge og Romania. I tillegg har den allsidige trønderen erfaring fra fotball på nivå tre og vant i 2017 TV Norges «71 grader nord».

– Vi har gjensidig respekt for hver andre, sier Stegavik og varsler at Herrem kommer til å forholde seg til Thorir Hergeirsson i mange spørsmål. Hun skal som de siste sesongene fortsette å trene med herrelag. Hun har klare ambisjoner om å spille EM i desember og OL i Tokyo neste sommer.

Herrem mener at Stegavik har «tenkt som en trener» gjennom en lang karriere, blant annet i Elverum.

les også Nora Mørk tilbake på landslaget: – Bedre enn på mange år

– Filosofien hans er enormt bra. Han vil komme med ting som vi ikke har tenkt så mye på. Han er opptatt av detaljer som hvordan spille en kontringsball. Han er god på detaljene og liker den raske håndballen, mener hun.

– Det er ikke slik at jeg skal inn og lære henne en masse ting. Hun har stor erfaring, kan mye, fastslår Stegavik og forteller humoristisk om at det allerede har oppstått situasjoner hvor fruen himler med øynene – uenig i dommeravgjørelser – på trening.

Herrem og Stegavik har levd fra hver andre i mange år som spillere. De siste årene har de bodd sammen på Sola, men Stegavik har stort sett hver eneste kveld vært borte i fire og en halv time for å trene med Nærbø.

les også Fransk håndball-stjerne klar for Elverum

– Det blir veldig godt at vi kan komme hjem på samme tid. Det blir en annen verden. Begge kommer hjem klokken syv og kan ha kvelden sammen i stedet for å lage middag sent, sier Camilla.

Håndballnerden Stegavik ber henne ikke glede seg for tidlig. Han varsler at det blir mange timer med video og pc på hjemmebane.

– Jeg har like store ambisjoner som trener som spiller. Jeg sikter høyt. sier han.

Sola har fått målvakten Esmeralda Fetahovic fra Lugi og Kristiane Knutsen tilbake fra Follo. Maja Magnussen er ny fra Byåsen. Målet er å stabilisere laget og så ta steg mot toppen de neste sesongene. Både Stegavik og Herrem har kontrakter ut sesongen 2021/22.

– Jeg tror vi får et løft. Vi har et bra lag, men har manglet stabilitet, sier den nye treneren.

Publisert: 22.06.20 kl. 14:26

Fra andre aviser