Christian Berge er sjefen utenfor banen, Sander Sagosen er Norges store stjerne. Sammen kan de bli nøkkelen til norsk EM-suksess. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Flyten står med gullskrift!

«Flyt» er et diffust begrep. Men det er mange konkrete faktorer som peker rett vei for Norge akkurat nå.

Før europamesterskapet var ikke Norge regnet blant de aller største gullfavorittene, men det har forandret seg på kort tid. Nå er det bare Spania som har omtrent like lav gullodds som Christian Berges mannskap.

Det er det flere grunner til.

Én av dem er at det har lyktes Norge å dekke inn tomrommet etter sykdomsrammede Bjarte Myrhol, som har 12 mesterskap i bagasjen, bedre enn pessimistene hadde fryktet.

En annen grunn kan gjerne settes på kontoen kalt «flyt», uttrykket som brukes om lag i medvind, uten at innholdet nødvendigvis er så operasjonelt avgrenset: Det er åpenbart gunstig for de norske sjansene at de to siste verdensmestrene, Frankrike og Danmark, har rotet seg ut av EM.

Det er fortsatt mange knallsterke håndballnasjoner igjen, og det er så tett på dette nivået at ingenting kan eller skal forskutteres.

Men det er noe potensielt stort over dette laget, og kanskje var vi mange som var i overkant beskjedne i forventningene i forkant.

Om vi går litt dypere ned i materien, er det nå mye som gir grunn til gryende optimisme.

Her er noen positivt samvirkende poenger:

Sammensetningen av troppen er ypperlig med tanke på hvor i karrieren gjengen befinner seg.

Det er lærdom i å ha vært med på mesterskap før. 12 av 16 i troppen må kunne sies å ha betydelig erfaring, uten at gjengen er i nærheten av forgubbing. Med den mesterskapshyppigheten håndball har, er det mulig å få mye rutine også før rynkene melder seg.

Maestroen selv, Sander Sagosen, må være på topp om Norge skal ta gull. Heldigvis kan han sies å være på det perfekte stadiet til å ta det siste steget. Sagosen spiller nå sitt sjette mesterskap, akkurat som Christian O’Sullivan, Kristian Bjørnsen og Magnus Gullerud.

Mannen med ekstremferdighetene er samtidig ikke mer enn 24 år gammel, og har dermed en strålende kombinasjon av sult og fartstid. Store deler av resten av gjengen er inne i det fjerde eller femte mesterskapet for landslaget.

Herding i hverdagen er også naturligvis et viktig moment. Her er troppen full av spillere som – i motsetning til deler av den norske opinionen – skjønner at trøkk og piping er og skal være en del av gamet.

11 av spillerne tjener til livets opphold i Tyskland eller Frankrike, altså de to beste ligaene, og trolig vil det knapt være et hjemlig innslag igjen om ikke lenge.

Dessuten skal du ikke kimse av den kollektive revansjelysten det ligger i at Norge har røket i siste hinder i de to siste verdensmesterskapene.

Samholdet i troppen, spennet mellom alvor og fleip og evnen til å finne rett tenningsnivå er andre momenter.

Det samme er keeperspillet til Torbjørn Bergerud, som har tatt seg markant opp etter den fomlende innledningen mot Bosnia.

I tillegg til det Norge har å rutte med på banen, er timingen også ideell for «prosjekt Berge». Trønderen har gradvis reist et byggverk i snart seks år, og han har et sterkt og erfarent team rundt seg i blant annet forsvarsekspert Børge Lund, keeperlegenden Steinar Ege og veteranen Kent-Harry Andersson.

Berge har ledet Norge i 106 landskamper, så langt med mest hell i VM (to sølv). I EM har Norge blitt nummer fire og nummer syv, og spørsmålet er om det nå kan være tid for å høste det som henger aller øverst i treet.

I årevis var det som kjent noe «kronisk stang ut «over Norge på herresiden, men det helt store rykker nå nærmere og nærmere.

For Christian Berge handler veien dit om jakten på de små marginer, detaljene som steg for steg tar Norge i retning håndballtronen.

Det siste nåløyet kan fort bli fryktelig trangt også denne gangen, men av og til er som kjent en millimeter nok.

For eksempel til at flyten fører helt frem til et EM-gull!

Publisert: 17.01.20 kl. 15:05

