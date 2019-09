SKADET: Heidi Løke jubler her i landskampen mot Brasil fredag. I samme kamp ble hun skadet. Foto: Vidar Ruud

Heidi Løke mister håndball-VM i Japan: - Jeg er langt nede nå

Landslagsveteranen Heidi Løke (36) mister VM i november og desember grunnet kneskade.

– Dette var et tøft slag, og jeg er langt nede nå. Jeg har heldigvis vært lite skadet gjennom karrieren min, men nå var det dessverre jeg som var uheldig. Skader kommer jo alltid ubeleilig, og med mesterligaspill for Vipers og med VM i Japan nært forestående, var dette ekstra dårlig timing. En ting er imidlertid sikkert, jeg skal gjøre jobben for å komme tilbake, sier Løke i en pressemelding.

Det dreier seg om en «rotskade i menisken i høyre kne». Smellen kom i landskampen mot Brasil fredag. Løke vil trolig bli operert den kommende uken, men VM er ikke mulig å rekke.

– Dette er en skade som må sys ved et inngrep, og rehabiliteringstiden ligger normalt i området fem til seks måneder, sier landslagslege Nils Ivar Leraand.

Da VG pratet med Løke tidligere i uken var hun fornøyd med ny hverdag i Vipers Kristiansand, tross mye pendling. 36-åringen hadde allerede begynt å planlegge familiesituasjonen under VM.

– Dette er en ganske sjelden kneskade, og utgjør under 1 % av kneskadene i idretten. Det er en type skade som må fikses, den leger seg ikke av seg selv, sier Nils Ivar Leraand.

– Dette er trist både for Heidi selv og for laget. Nå skal vi ta vare på henne, og gi den hjelpen hun trenger. Heidi er en viktig spiller, fordi hun går foran og viser vei med sin mentalitet både utenfor og på banen. Nå skal vi vi ta med oss Heidis innstilling og fightervilje til Japan, samtidig som vi ønsker henne lykke til med operasjonen og opptreningen, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

