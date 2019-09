HÖGDAL X 2: Mia Hermansson Högdahl (til venstre) kan få med seg datteren Moa til VM i november. Foto: NTB Scanpix

Mor og datter for håndballjentene: Stiller ikke opp sammen

STAVANGER (VG) Moa Högdahl (23) kjemper om VM-plass med mamma Mia Hermansson Högdahl (54) som trener. På landslaget har mor og datter minst mulig kontakt, men den nye Högdahl har klare ambisjoner. Hun vil bli bedre enn moren – kåret til verdens beste spiller.

Norges Håndballforbund svarer nei på VGs spørsmål om sak og bilde med dem sammen foran Intersport Cup i Stavanger.

– Jeg vil at folk, mediene og folk rundt skal se meg for mine ferdigheter som spiller. Og ikke som «datteren til». Jeg føler at jeg ikke er datteren til treneren her på landslaget, forklarer Moa Högdahl til VG.

– Vi har fordelt arbeidsoppgavene godt. Thorir (Hergeirsson) har mest ansvaret for meg. Han gir meg tilbakemeldinger rundt alt som skjer på banen. Når vi er på samling har vi ikke «det» forholdet. Derfor synes vi at det er litt merkelig at vi skal stille opp til intervju sammen.

Petter Thoresen leder ishockeylandslaget der sønnene Petter og Steffen begge har spilt. Det finnes ikke mange slike konstellasjoner i håndball, men Gunnar Prokop ledet tidligere Østerrike med datteren Karin Prokop på banen. Trenerlegendene Ulrik Wilbek og Igor Turtsjin hadde begge kona på banen.

– Selvfølgelig er dette en veldig spesiell situasjon. Jeg skjønner at mange lurer på hvordan vi håndterer det. Det har gått veldig bra til nå, sier Moa Högdahl, som til daglig spiller i danske Viborg.

Ifølge Hergeirsson trenger Mia H. Högdahl hvile etter en skulderoperasjon og stilte ikke på onsdagens pressetreff i DNB Arena hvor håndballjentene de neste dagene møter Argentina (torsdag), Brasil (fredag) og Japan (søndag). Hun har vært landslagssjefens fastre kompanjong på benken i 10 år.

– Vi tar ut de spillerne mener er de beste til enhver tid. De skal være aktuelle uansett hvem de er datter av. For å gjøre ting litt enklere, så gjør vi det på denne måten. Men det er klart at i kamp så skal Mia kunne gi konkrete beskjeder til Moa. Men i oppfølging mellom samlingene og de store tingene, så er det jeg som følger opp Moa.

Hermansson Högdahl hadde i sin tid en stor karriere. Hun scoret 1096 mål for Sverige, vant Champions League to ganger og ble i 1994 kåret til verdens beste håndballspiller.

– Jeg har aldri kjent noe press på å bli god. Jeg har fått gjort som jeg har villet. Men veldig mange spør om jeg skal bli like god som mamma.

– Hva svarer du da?

– Jeg skal bli bedre har jeg alltid sagt, svarer Moa Högdahl med en trillende latter.

Hun var med som reserve under fjorårets EM. Etter 10 landskamper nærmer den venstrehendte skytteren sitt første mesterskap – VM i Japan på senhøsten. Nora Mørk ute etter nok en korsbåndoperasjon og Amanda Kurtovic er fortsatt ikke tilbake etter samme skade. Stine Skogrand er på er vei tilbake etter fødsel, mens Linn Jørum Sulland ikke virker aktuell for landslaget.

Hergeirsson stiller med Silje Waade og Moa Högdahl i Stavanger:

– Hun er i veldig flott utvikling. En klok spiller med god håndballforståelse og en bra skuddarm. Så har hun jobbet mye med å bygge opp fysikken sin. Hun har vokst veldig det siste året, sier han.

Moa Högdahl opplevde en skrekkskade for fire år siden:

Selv er unge Högdahl svært spent. Hun skadet seg i 2015 stygt i venstre ankel og fikk under landslagets samling i juli en ny smell samme sted. Det har kostet henne et par måneder i sesongoppkjøringen.

– Den skaden tok ganske lang tid og jeg har i ettertid tatt ut alle skruene fra foten. Ankelen blir aldri helt som normal. Småskader blir litt større, men jeg har egentlig hatt problemer før jeg tråkket over nå i sommer. Det er gammel «dritt» i den. Først nå er den bra igjen, sier hun.

