ATTRAKTIV: Silje Solberg blir koblet til Champions League-vinneren de tre siste sesongene, Györ. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kilder til VG: Silje Solberg kobles til Györ

KUMAMOTO (VG) Ingen blir overrasket om Silje Solberg erstatter Kari Aalvik Grimsbø i Györ neste sesong. Hun kan bli den tredje norske landslagskeeperen i verdens beste klubb de siste sesongene.

Det sier flere kilder i håndballmiljøet til VG. Solberg vil ikke kommentere opplysningene spesielt, men sier på generelt grunnlag:

– Györ er det beste laget. Alle vil jo dit.

Hennes danske agent avviser heller ikke koblingen.

– Silje er en stor profil og hun er selvsagt ettertraktet. Nå er fokus 100 prosent på VM i Japan, skriver Michael Skjern Hansen i en sms til VG.

29 år gammel har hun opplevd mye med det norske landslaget, men har fortsatt ikke spilt Champions League med klubb.

– Det vil jeg gjerne oppleve, sier hun etter sin første skikkelige VM-kamp på fire år i storseieren mot Cuba lørdag. Foran VM for to år siden ble hun først vraket, men kom til slutt inn igjen i troppen og spilte de siste minuttene av VM-finalen mot Frankrike.

– Det ville vært fortjent. Hun er mer enn god nok til det. Györ er toppen av kransekaken, sier Gunnar Pettersen, TV 3 og Viaplays ekspertkommentator i VM.

Stine Bredal Oftedal har nettopp skrevet ny langtidskontrakt med Györ. Hun har tidligere spilt i to klubber med Silje Solberg.

– Dette er ikke noe jeg kan uttale meg om. Men jeg spiller gjerne med henne igjen. Hun er fantastisk både på og utenfor banen, sier kapteinen.

Frem til 2015 vant Katrine Lunde Champions League to ganger med Györ. Hun ble etter hvert erstattet av Kari Aalvik Grimsbø, som var banens ener da Györ vant Champions League sist vår. Hun ble kneoperert etter finalen, har fortsatt ikke vært på banen denne sesongen, og uttalte nylig til TV 2 at hun flytter hjem fra Ungarn til sommeren.

Dermed kan det være duket for Silje Solberg i en klubb som fra før har franske Amandine Leynaud og ungarske Éva Kiss som målvakter. Begge landslagsspillere.

– Det ville vært et karrieremessig riktig steg. Etter mitt skjønn er Silje Solberg en av verdens tre-fire beste målvakter, sier Pettersen.

– Hun har gjort noen fornuftig valg på veien. Det er noen mesterskap siden hun ble kåret til EMs beste keeper, i 2014. Hun har tatt steg for steg og fortjener nå å oppleve jentedrømmen med å ende opp på toppen, mener Pettersen.

Silje Solberg spilte med tvillingsøsteren Sanna Solberg-Isaksen hjemme i Stabæk helt til for fem år siden. Så dro Silje Solberg til danske Team Tvis Holstebro før hun ble lagvenninne med Bredal Oftedal i Issy Paris i 2016.

I fjor sommer flyttet Solberg videre til ungarske Siófok. Der har hun hatt suksess. Bærumsjenta var sentral da klubben vant EHF-cupen sist vår sesong etter seier i søsterduellen mot Sanna Solbergs Esbjerg i finalen.

– Jeg trives godt med å spille i Ungarn. Det er en god liga, sier hun. Györ skal ifølge VGs opplysninger ha vist interesse for Solberg allerede i sommer.

Målvakten har selv fortalt VG at hun kunne forlatt den ungarske klubben sist sesong, men valgte å ikke benytte seg av opsjonen på å si opp kontrakten. Siófok-trener Tor Odvar Moen bekrefter at keeperen ikke har kontrakt lenger enn til sommeren, men vil ikke spekulere i hvor hun går etter denne sesongen.

– Men Silje gjør en god jobb for oss. Jeg tror hun har mye å gi for Norge i VM. Hun har slitt med litt sykdom i høst og mistet to kamper for oss i oktober, men formen har steget og nå tror jeg Silje er veldig klar for å gjøre en god jobb for landslaget, sier den tidligere Larvik-treneren til VG.

Publisert: 01.12.19 kl. 02:39

