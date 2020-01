Sagosen og Bergerud helter da Norge sa «au revoir» til Frankrike: – Det er en ren utblåsning

TRONDHEIM (VG) (Frankrike-Norge 26–28) Keeper Torbjørn Bergerud (25) var ikke til å kjenne igjen fra EM-åpningen, og Sander Sagosen (24) briljerte nok en gang da Norge sendte hederskronede Frankrike ut av håndball-EM.

Norge er dermed allerede klar for mellomspillet, mens Frankrike – som har vært verdens beste håndballag – er ute av EM-leken før alvoret har begynt.

Igjen var Sander Sagosen toneangivende hos Norge og stoppet ikke før på ti mål og syv målgivende. Han oppildnet de nesten 9000 tilskuerne, som til dels pep mot Frankrike.

– Du trenger ikke å tenne. Å spille i sånne kulisser gjør meg meg så tent, så glad og stolt, det er en ren utblåsning, sa Sagosen til VG.

– Det er litt deilig å ha sendt Frankrike ut av EM. Jeg synes vi var et bedre lag.

Torbjørn Bergerud fikk sjansen fra start – til tross for en tung EM-åpning mot Bosnia-Hercegovina. Det viste seg at det var et klokt trekk fra Christian Berge: Flensburg-Handewitt-målvakten sto veldig bra og hadde 14 redninger.

– Det opplevdes godt å slå litt tilbake, sa Bergerud - og roste forsvarsspillet.

– Det er moro å se vinnerinstinktet, moralen i laget. De hadde virkelig lyst til å sende hjem Frankrike, sa en blid Christian Berge til VG.

Forskjellen mellom lagene var ellers at Frankrike hadde drøssevis av tekniske feil – mange av dem skyldtes den gamle stjernespilleren Nikola Karabatic.

Frankrike var det forrige tiårets beste håndballag. Det er de ikke lenger.

Sagosen tok tak fra første øyeblikk og Norge ledet de første 22 minuttene av 1. omgang. Først på 10–10 kom Frankrike à jour, og Nikola Karabatic og hans lagkamerater gikk til pause med 15–14-ledelse.

Det var hele 12 norske skuddbom i 1. omgang. Magnus Gullerud misset gang på gang, det samme gjorde Magnus Abelvik Rød.

– Vi brenner en del, og bør egentlig lede til pause, sa Berge.

Nikola Karabatic var hærfører da Frankrike gikk opp i tremålsledelse tidlig i 2. omgang. Men samme Karabatic sviktet så gang etter gang, og Norge kom igjen i ledelsen på 20–19.

Men Frankrike ga ikke opp, og lagene fulgte hverandre til 22–22. Så gikk Norge opp til 25–22, og etter det var det aldri tvil om hvem som skulle vinne i Trondheim.

– Det er fantastisk å få lov til å slå ut Frankrike i et mesterskap, sa Magnus Gullerud til VG.

– Det løsner stille og rolig i 2. omgang.

Magnus Gullerud og Sander Sagosen jubler over mål. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Dette er noe vi kommer til å huske lenge, fastslo Christian O’Sullivan til VG.

– Sånn skal det være. Sånn er det blitt i håndball - at man piper på bortelaget. Man hjelper forsvaret. Dette er noe av det beste vi har opplevd på norsk jord, fortsatte O’Sullivan og roste publikum i Trondheim Spektrum.

Portugal er Norges motstander i den siste gruppespillmatchen tirsdag kl. 20.30. Begge lagene står med full pott, og det blir viktig å ta med seg mest mulig inn i mellomspillet.

– Det blir et brak av en kamp. Det blir viktig å komme inn i mellomspillet med to poeng, fastslo Christian Berge, og ba publikum lage det samme bråket mot Portugal som i søndagens kamp.

Frankrike har deltatt i alle sluttspill siden EM ble innført i 1994. De vant gull i 2006, 2010 og 2014. I Kroatia for to år siden ble det bronse.

Norges beste EM-plassering er til sammenligning 4. plass for fire år siden, men Christian Berges mannskap har tatt sølv i de to siste VM.

Publisert: 12.01.20 kl. 19:56 Oppdatert: 12.01.20 kl. 20:46

