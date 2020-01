Sagosen i EM-slag, men Norge fikk ikke revansj mot verdensmesterne

(Norge-Danmark 26–28) Sander Saogsen og Norge klarte heller ikke fredag å få revansj mot Danmark siden tapet i VM-finalen for ett år siden. Neste uke starter alvoret i EM.

– Vi har mye å rette på, men jeg synes vi spiller en fin 2. omgang. Vi er dårlig når det skal avgjøres. Og jeg synes utvisningen mot meg er streng, sa Sander Sagosen til TV 2 etterpå.

– Heldigvis er det ei uke til det starter.

Den trønderske verdensstjernen satte inn syv av Norges 12 mål i 1. omgang, men Danmark ledet med tre mål: 15–12.

– Sander er fantastisk. Men han blir for alene, konstaterte TV 2-ekspert Bent Svele i pausen.

Jannick Green - til vanlig Danmarks andremålvakt - voktet buret og skapte masse trøbbel for de norske skytterne med 12 redninger den første halvtimen. Danskene gikk til pause med 15–12-ledelse etter at to av verdens beste håndballspillere, Mikkel Hansen og Sander Sagosen, hadde markert seg sterkt.

Også den norske målvakten Torbjørn Bergerud viste at EM-formen er på gang.

I SKUDDET: Sander Sagosen mot Danmark fredag. Foto: Stephane Pillaud

– Torbjørn sto veldig bra for oss, fastslo Christian Berge til TV 2 etterpå.

Norge startet sterkt i 2. omgang og var første gang i ledelsen etter 38 minutter på 17–16 - etter at Magnus Jøndal, Christian O’Sullivan og Kristian Bjørnsen hadde presentert seg atskillig mer enn de gjorde i 1. omgang.

Landslagssjef Christian Berge rullerte en god del på laget, og Sagosen spilte ikke like mye etter sidebytte.

Norge Torbjørn Bergerud 7. Espen Christensen - Kristian Bjørnsen 5. Magnus Jøndal 5. Magnus Gullerud 6. Petter Øverby 5. Sander Sagosen 7. Harald Reinkind 4. Eivind Tangen - Christian O’Sullivan 6. Gøran Johannessen 5. Magnus Abelvik Rød 4. William Aar - Tom Kåre Nikolaisen - Sander Andreassen Øverjordet - Alexander Blonz 4.

Ti minutter før slutt sto det 22–22, men Danmark dro fra på slutten. Sander Sagosen pådro seg en utvisning på et dårlig tidspunkt for Berges menn.

Norge spiller sin første EM-kamp fredag om ei uke - mot Bosnia i Trondheim.

Bjarte Myrhol ble operert torsdag og er altså ikke aktuell for EM-spill. Keivhendte Kent Robin Tønnesen er også ute.

– I Myrhol mister Christian Berge verdens beste offensive strekspiller de siste sesongene. Han mister hærføreren, sa TV 2-ekspert Svele på direkten.

Danmark måtte stille uten både Rasmus Lauge og Lasse Svan - men det er godt håp om at begge disse blir klare før eller i løpet av EM.

Danmark vant begge kampene mot Norge i VM for ett år siden og i oktober ble det uavgjort mellom lagene.

Publisert: 03.01.20 kl. 19:48 Oppdatert: 03.01.20 kl. 20:15

