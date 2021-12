FÅR IKKE NOK: Camilla Herrem på den første treningen i Pabellón Ciutat Castello.

Camilla Herrem setter rekord igjen: − Det er merkelig

CASTELLÓ (VG) Hun spiller sitt 17. internasjonale håndballmesterskap på rad. Fredag åpner Norge VM. Dermed forbedrer Camilla Herrem sin norske rekord, og nå tør 35-åringen å se mot et nytt OL.

– Det er merkelig når man sier det høyt, ler Herrem.

Katrine Lunde (41) setter den største rekorden ved å spille sitt 20. mesterskap totalt i Spania, men superveteranen sto over da hun fikk barn og har «bare» 14 mesterskap på rekke for Norge. Karoline Dyhre Breivang og Linn-Kristin Riegelhuth Koren spilte i sin tid 13 på rad.

Camilla Herrem ble heller ikke tatt ut etter å ha blitt mor i 2018, men kom på grunn av skader inn under EM i Frankrike. Dermed er rekken ubrutt fra debuten i 2008.

– Jeg måtte selv tenke meg om flere ganger om det kunne være riktig at jeg spiller mitt 17. mesterskap på rad, sier Herrem til VG.

– Jeg har vært «grala» heldig og klart å holde meg på et nivå som er godt nok for det norske landslaget, sier rogalendingen foran sitt sjette VM-sluttspill. I Japan for to år siden ble hun kåret til VMs beste venstrekant. Det ble hun også i 2009.

– Det har vært mye jobb og det har tatt mye tid og mye energi. Men akkurat nå stemmer helheten i alt. Jeg har det så bra på hjemmebane, jeg har det så bra i klubb, og så kommer landslaget som en stor motivasjon.

DRØMMEDEBUT: Camilla Herrem vant gull i første forsøk. Norge gikk til topps under EM i Skopje for 13 år siden.

OL i Tokyo var ikke hennes aller beste mesterskap. Men høsten har vært god. Sola er klare for gruppespillet i European League og Herrem har scoret 28 mål på sine fire siste landskamper.

Hun utelukker ikke at hun spiller sitt fjerde OL i 2024.

– Akkurat nå så vil jeg si at man «aldri skal si aldri». Hvis jeg har samme motivasjon som nå så jeg vil si ja. Men alt må klaffe godt. Det som er kult med håndball er at jeg alltid kan utvikle meg, jeg kan alltid bli bedre, det er slike ting som motiverer meg.

Denne høsten har hun blitt straffeskytter både for Sola og landslaget. Men ser ikke for seg at hun skal gjøre Nora Mørk rangen stridig som førstevalg.

– Nei, det er mange der som er mye bedre enn meg, mener Camilla Herrem som satte syv straffer på rad på Slovenia og fulgte opp med to nye straffetreff i generalprøven mot Russland sist søndag.

Det norske laget bugner av rutine foran VM-åpningen mot Kasakhstan fredag. Stine Bredal Oftedal spiller sitt 14. mesterskap, mens Silje Solberg, Veronica Kristiansen, Nora Mørk og Sanna Solberg-Isaksen alle runder 10.

ERFARING: Camilla Herrem spiller mesterskap nummer 17 for Norge på middelhavskysten. Nora Mørk (til høyre) runder 10.

– Det er en stund siden det norske kvinnelandslaget har hatt en så høy snittalder som nå. Det viser at vi har det ganske bra i landslaget. Nesten ingen har lyst til å slutte. Motivasjonen er der fortsatt hos alle. Vi har lyst til å spille mesterskap. Det er veldig fint. Da har man grunnmuren med et stabilt lag som er vant med å spille mesterskap, mener Herrem.

– Da er det jo slik at når få går ut så kommer ikke mange inn. Nå synes jeg det er veldig kjekt med Maren (Aardahl) som får sitt første mesterskap, sier Herrem som i sin tid spilte med Norges nye strekspiller i Byåsen.

Håndballjentene spiller sitt tredje mesterskap på 13 måneder i pandemien. Omikron-utbruddet kan komme til å påvirke mesterskapet som avsluttes i Granollers 19. desember.

VGs intervju med Camilla Herrem ble gjort tidligere i november. Da sa hun dette:

– Vi har taklet pandemien ganske greit. Under EM i fjor ble vi innestengt i tre uker. Jeg ble imponert over hvordan vi klarte å takle det. Hvis det kommer en ny nedstengning så kommer det til å gå veldig bra for vår del.