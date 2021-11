VONDT TAP: Thorir Hergeirsson og Stine Bredal Oftedal i den tapte OL-semifinalen i august.

Derfor glapp OL-gullet: − Vi ville for mye

Nerver og stress ødela den norske drømmen om OL-gull i Tokyo. Det er konklusjonen til håndballjentene uken før Stine Bredal Oftedal & co. skal ut i et nytt mesterskap – VM i Spania.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

– Det er unisont fra trenere og spillergruppen at vi ville for mye. Det var nå eller aldri. Det ble konsekvenstenkning. Det forstyrret oss, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG.

Håndballjentene slet tungt før superveteran Katrine Lunde kom opp med de nødvendige redningene i OL-kvartfinalen mot Ungarn. Hergeirsson understreker at det ikke handlet om alle spillerne.

– Men det ble for dominerende og smittet, sier han.

les også Hergeirsson om corona-smellen: – Hadde ikke fått spille VM

Mot ROC (Russland) i semifinalen kom sammenbruddet. På det meste lå Norge under med seks mål i kampen som til slutt ble tapt 26–27. Dermed ble det bronse og ikke gull for Nora Mørk, Bredal Oftedal og de ni andre spillerne som fortsatt ikke har vunnet OL-gull.

– Folk jobbet med det, men vi klarte faktisk ikke å snu dette tidsnok. Typisk nok så snudde det da vi var så langt bak at det var for langt, forklarer Hergeirsson.

Torsdag er Nederland motstander i Bergen før oppgjørene mot Sør-Korea og nettopp Russland avslutter Intersport Cup i Åsane Arena. Norge åpner VM mot Kasakhstan i Castello 3. desember.

Håndballjentene tok det eneste OL-tapet tungt.

Hergeirsson mener stresset førte til for mange bom mot russerne i Tokyo.

– Vi brant for mange gode sjanser i den perioden også både fra linjen og fra høyrekanten. Den russiske målvakten gjorde sin beste kamp i OL mot oss akkurat i den omgangen, beskriver han.

Stine Skogrand slet aller mest med skuddene og var nede på en total treffprosent på 45 i OL. Nå er venstrehendte Skogrand gravid og spiller ikke VM. Storhamars høyrekant Emilie Hovden er VM-reserve, men landslagsledelsen avventer med å ta ut troppens spiller nummer 16.

les også Hegh Arntzen tilbake etter OL-vrakingen: : – Jeg fikk et mer avslappet forhold til landslaget

Hergeirsson mener at også skader spilte Norge et puss i OL. Henny Reistad forsvant ut i to kamper med en skulderskade, mens Kari Brattset Dale slet med en vond hofte.

– Det er ingen unnskyldning, men det spilte en rolle. De hadde ingen optimal inngang mot disse tøffe kampene, sier Hergeirsson.

– Spesielt Henny var preget av det. Jeg tror at vi med de to på topp hadde OL kunne bikket vår vei. Men det vet man jo aldri.

Hergeirsson kjørte et fast opplegg i de kampene Reistad spilte i OL. Hun kom ikke på banen før det var gått 15 til 20 minutter.

– Det hadde ikke isolert bare noe med Henny å gjøre. Det hadde også å gjøre med balansen og dynamikken i gruppen å gjøre. Det handler ikke bare med det spillemessige å gjøre, sier landslagssjefen og påpeker at laget mistet viktige samlingsdøgn både i april og juni.

– Det var en av de tingene jeg følte var krevende, sier han.