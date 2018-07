NYBAKTE FORELDRE: Camilla Herrem og Steffen Stegavik, her fra bryllupet i 2013. Foto: Øyvind Jacobsen

Camilla Herrem og Steffen Stegavik har fått barn

Publisert: 07.07.18 13:04 Oppdatert: 07.07.18 13:46

HÅNDBALL 2018-07-07T11:04:37Z

Håndballparet Camilla Herrem (31) og Steffen Stegavik (34) feiret fem års bryllupsdag med familieforøkelse.

Det formidler sistnevnte til verden på Instagram.

«For ei stjerne du er. 5 års bryllupsdag i går ble feira på sykehuset i går kveld/natt. Å sannelig så kom lille Theo i natt 7/7 . Du e søren mæ sterkeste dama æ veit om babe. Syyyykt bra jobba, Elske deg. Alt e good med mor, barn og pappa», skriver Stegavik ved siden av et bilde av Camilla Herrem.

Det var på slutten av fjoråret, rett etter håndball-VM, at det ble kjent at Camilla Herrem ventet sitt første barn . Nå er lille Theo født, og under instagraminnlegget strømmer det på med gratulasjoner.

Tidligere landslagsspiller og lagvenninne i Sola, Tonje Nøstvold, var blant de første til å gratulere.

– Endelig! Grattis til alle tre. Hils! skriver hun.

Heidi Løke er blant de andre som har føyd seg inn i rekken av de som gratulerer.

– Gratulerer så mye, skriver hun.

Camilla Herrem skal spille for 1. divisjonsklubben Sola kommende sesong, men ønsker å fortsette med landslagshåndball selv om hun ikke spiller klubbhåndball på øverste nivå.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med de nybakte foreldrene.