Semifinalen mot Tyskland: Det store hevntoktet

HERNING (VG) - ANALYSE- Ingen ting har smertet dette landslaget mer. Semifinaletapet for Tyskland i EM for tre år siden svir fortsatt. Tyskerne vant etter grov usportslighet i Krakow. Nå drar håndballgutta på hevntokt til Hamburg.

Etter å ha forflyttet seg 34 mil mot sør venter tyskerne fredag. Norge er ikke favoritter mot et tysk lag som har vunnet åtte EM-kamper og spilt uavgjort mot regjerende verdensmester, Frankrike.

Onsdag kveld ble den regjerende europamesteren, Spania, slått 31–30. Tyskerne har selvsagt stor tro på drømmefinalen i deres felles VM med danskene: Danmark-Tyskland i Herning søndag kveld.

Men Christian Berge og hans lag har svært lyst på å klå og slå de tyske stjernene. De vil kanskje ikke bruke ordet «hevn» foran en VM-semifinale, men Norge er uansett ute etter en kraftig revansje i Barclaycard Arena – der håndballjentene så skuffende tapte VM-finalen for Frankrike for 13 måneder siden.

Det kokte nemlig i Polen da Norge mistet EM-finalen for tre år siden. Tyskland sendte en åttende spiller på banen rett etter at de hadde scoret seiersmålet. Åpenbart for å hindre et raskt norsk avkast. Dommere og kampens delegater klarte utrolig nok ikke å registrere hva som skjedde. Synderen – Simon Ernst – ble ikke straffet for udåden.

Dermed både protesterte Norge og trakk saken i løpet av et halvt døgn. Den tyske håndballpresidenten rakk å utvise arroganse av høy kaliber før håndballgutta måtte innse at slaget uansett var tapt. Semifinalen kom aldri til å bli spilt om igjen.

Tyskerne fløt på medgangsbølgen og vant et suverent EM-gull, mens Norge måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen i sin første store mesterskapssuksess.

Det skal sies at Norge også tapte på egne feil i Krakow. Christian O’Sullivan hadde en kamp uten fulltreff og bommet da han hadde sjansen 18 sekunder før slutt. Men etterpå snakket alle bare om den åttende tyske spilleren på banen.

Nå jakter Christian Berge og Norge på medalje:

For historien gjentok seg. Også under München-OL i 1972 dukket det opp en ekstra tysker på banen da Norge skulle sette inn seiersmålet mot Vest-Tyskland. Dermed ble det 15–15 og Norges eneste olympiske herredeltagelse endte i noe helt annet enn kamp om medaljer.

Tyskland er selvsagt favoritter igjen. Med målvaktstjernen Andreas Wolff og med goalgetteren Uwe Gensheimer med samme status ute på venstrekanten. Sistnevnte kan Magnus Jøndal faktisk matche. Det norske keeperspillet går det an å være mer skeptisk til.

Men både Torbjørn Bergerud (Flensburg) og Espen Christensen (Minden) vet nøyaktig hva dette handler om. Det norske laget har omfattende erfaring fra tysk Bundesliga. Hele 11 av de 18 i troppen spiller der til daglig, mens Bjarte Myrhol og Espen Lie Hansen også har omfattende erfaring fra verdens gjeveste og hardeste liga.

Sander Sagosen har aldri spilt i Tyskland. Men det spiller jo ingen rolle nå som han har fått flyt i spillet. Seieren over Ungarn styrte han som om kampen gikk på Playstation.

Christian Berge og assistenten Børge Lund opplevde sine aller største år som spillere i Tyskland for Flensburg og Kiel. Kunnskapen om Tyskland er maksimal i det norske laget.

Det har også kamper mot Tyskland vist. Foruten EM-tapet har Norge møtt tyskerne to ganger i Berges tid som landslagssjef. Seier 30–25 i München sist sommer og 32–30 i Wetzlar i 2014.

I VM-sammenheng slo Norge Tyskland 35–25 i 2011, vant svært dramatisk 25–24 i 2009 og spilte uavgjort 27–27 i 2005. Så hvis du spør om dette er mulig?

Das ist klar!