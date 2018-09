NYTT PAR: Marte Marie Varlo og Jovana Dasic har tatt over rollen som Norges beste kvinnelige håndballdommere etter at Kjersti Arntsen og Guro Røen plutselig ga seg. Foto: Jostein Overvik

Norges nye kvinnelige toppdommere: Roses av Heidi Løke

HAMAR (VG) De viste ut Heidi Løke etter fem minutter og ga Storhamar-trener Arne Senstad gult kort etter bare åtte. Marte Marie Varlo (23) og Jovana Dasic (22) har ambisjoner om å ta dømme herrenes eliteserie allerede denne sesongen.

– Vi har store sko å fylle, sier det unge dommerparet fra Hokksund i Buskerud. Arvtagerne rykket opp som Norges beste kvinnelige dommerpar da duoen fra OL-finalen i Rio, Kjersti Arntsen (38) og Guro Røen (31), i sommer sjokkerte håndballverden med å trekke seg.

Men Varlo og Dasic styrte håndballpremieren med både autoritet og godt humør.

– De er veldig ålreite, beskriver Heidi Løke etter å ha satt inn ni mål da Gjerpen ble senket 43–30 i et ellevilt scoringsshow.

– Det går an å snakke med dem. Det er kjempebra. Etter hvert fikk vi lov til å ta litt mer, sier Heidi Løke til VG. Hun gikk tok en prat med Varlo og Dasic rett etter kampen.

Arne Senstad mener også de klarte seg fint. Storhamar-treneren fyrte seg opp da dommerne ikke ga Løke straffe i en situasjon. Da fikk han gult kort.

– Det fortjente jeg. Jeg er bare opptatt av at spillerne skal beskyttes. Men dette er to tøffe jenter. Dette tror jeg blir bra, sier han.

– Det er ofte tøft i starten. Da må også vi være tøffe. Det er da lista skal legges, sier Jovana Dasic.

Dommerobservatør Per Morten Sødal ga duoen godkjent i Boligpartner Arena.

– Vi er veldig fornøyde, sier Marte Marie Varlo.

De unge dommerne legger ikke skjul på at det var en del spenning før premieren.

– Vi har ikke dømt Storhamar før. Hvordan skulle vi håndtere en profilert spiller som Heidi Løke i en sånn kamp, forklarer Dasic.

Ikke bare den 35 år gamle håndballstjernen, men hele ni av Storhamars spillere var eldre enn dommerduoen. Også seks av Gjerpen-spillerne har flere år på baken.

Det betyr lite for et par med ambisjoner. De dømmer allerede 1. divisjon for herrer. Allerede onsdag skal de dømme Follo mot eliteserielaget Bodø i NM for menn. Etter å ha dømt kvinneserien i to sesonger legger de ikke skjul på at ambisjonen er å dømme også gutta på øverste nivå.

– Vår neste målsetting er å få dømme herrenes eliteserie, sier Marte Marie Varlo. Sammen med Dasic er hun med i et utviklingsprogram for unge håndballdommere i det europeiske håndballforbundet.

– Vi synes det er veldig morsomt. Det gir litt andre utfordringer. Men det er morsomt å dømme både dame og herrehåndball, sier duoen – som først spilte sammen før de begynte med dømmingen for syv år siden.

– Det handler om å få den samme aksepten på herresiden. Men vi føler at Guro og Kjersti har lagd plass for oss. De har banet vei, sier Jovana Dasic.

Duoen er blitt kåret til Norges beste håndballdommere de fire siste sesongene.

– Vi synes det er veldig synd at de har gitt seg. Men vi vet ikke helt hva som skjer internasjonalt og vil ikke kommentere det. De var våre forbilder og har alltid inkludert oss. Hvis det var noe vi lurte på kunne vi bare spørre dem, sier Buskerud-jentene som til daglige jobber i Bodø (Varlo) og studerer i Kristiansand (Dasic).

Heidi Løke er klar på at kvinnelige dommere også kan dømme herrekamper på aller øverste nivå internasjonalt.

– De franske tvillingene Julie og Charlotte Bonaventura er de desidert beste dommerparet i verden. Det vet jeg at også mange fra andre nasjoner mener også.