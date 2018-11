HELT X 3: Simen Holand Pettersen ble nok en gang matchvinner for Elverum i sluttsekundene. Her fra i oktober mot finske Riihimäen Cocks. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Holand Pettersen avgjorde igjen for Elverum i sluttsekundene: – Helt galimatias

(Elverum – Wacker Thun 29–28) Elverum måtte vinne for å holde liv i Champions League-drømmen og for tredje gang denne høsten ble Simen Holand Pettersen (20) i sluttsekundene.

– Herre min hatt! Jeg har ikke ord, sa Viasat-kommentator Frode Scheie i fistel i det seiersmålet gikk inn med kun ti sekunder igjen på klokken.

– Det er bare helt galimatias det her. Gratulerer! Jeg er fullstendig lamslått.

For det ble et skikkelig sekunddrama for Elverum i Europa-møtet med sveitsiske Wacker Thun. 30 sekunder før slutt var det helt likt på resultattavlen, 28–28, og sveitserne hadde tatt timeout i undertall, men med ballen. Og i et forsøk på å sikre seieren i sluttsekundene tok gjestene keeper ut av mål for å spille syv mot syv.

Men Elverum stoppet angrepet og satte i gang en kontring med under 15 sekunder igjen og motstanderens mål åpent.

Og for tredje gang denne Champions League-sesongen scoret Holand Pettersen vinnermålet i sluttsekundene. Men 20-åringen fikk ikke med seg at målet var åpent før det nesten var for sent.

– Jeg måtte ha hjelp. Jeg så ikke at det var åpent mål, men jeg så at han (Magnus Fredriksen) sto å pekte på målet. Da var det bare å skyte i mål da, erkjente matchvinneren til Viasat med et smil.

Det var tredje gang i Champions League denne sesongen at sønnen til Gunnar Pettersen avgjorde i sluttsekundene i favør Elverum. Forrige helg scoret han det avgjørende målet i en forrykende thriller mot Dinamo Bucuresti .

Og under kan du se hvordan Holand Pettersen avgjorde bortemøtet mot Wacker Thun med ett sekund igjen på klokken tidligere i høst:

– Er det mulig, er følelsen man sitter igjen med. Det er liksom ikke første gangen det skjer denne Champions League-høsten, sa trener Michael Apelgren, som smilte fra øre til øre da han ble intervjuet av Viasat etter kampen.

Nå venter en avgjørende kamp i Spania mot CB Ademar León i siste gruppespillskamp. Der er kun seier godt nok for avansement, og Elverum må ha hjelp av nettopp Wacker Thun, som møter Dinamo Bucurest i siste runde. Rumenerne ligger foran Elverum på målforskjell i kampen om annenplassen i gruppen som gir avansement til sluttspillet.

Elverum møter CB Ademar León førstkommende lørdag.