INNTAR DANMARK: Kjernen i det norske laget tar supporterversjonen av vikinghjelmen på i Bredgade i Herning. Danskene skal møtes tøft i Jyske Bank Boxen torsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik skal Danmark slås: – Norge har verdens beste kontringer

HÅNDBALL 2019-01-17T02:27:34Z

HERNING (VG) Planen er klokkeklar. Sander Sagosen, Bjarte Myrhol og Torbjørn Bergerud er helt enige: Håndballgutta må løpe over Danmark om det skal bli seier i gruppefinalen torsdag kveld.

– Norge har verdens beste kontringer, fastslår Danmarks landslagssjef Nikolaj Jacobsen.

– Det er det klassiske som gjelder. Vi stå bra i forsvar og får løpt på dem, svarer Christian Berge på VGs spørsmål.

– Vi trenger målvaktsredninger og et tøft forsvar, mener landslagssjefen og legger til at det må være flyt i angrepsspillet.

– I tillegg så må det ikke bli for mye alvor når mesterskapet begynner for alvor. Dette skal være moro, beskriver landslagssjefen.

Sagosen, Myrhol og Bergerud bidrar godt til humøret når de går ut i Bredgade. Den norske supporterversjonen av vikinghjelmer får frem smilene mens danskene tramper sakte forbi i Hernings gågate.

Men torsdag skal den norske turboen fyres opp. Den ga 22 kontringsmål mot Østerrike mandag og 19 mot Chile tirsdag.

– Farten er vårt største angrepsvåpen. Det er danskene klare over. Vi bytter ikke mellom forsvar og angrep. Vi er helt nødt til å få til denne delen spillet, mener Bjarte Myrhol – som tidligere hadde danskesjefen som trener i Rhein-Neckar Löwen.

– Vi trenger gode keepere som redder skudd slik at vi får løpt på dem, sier Sagosen. Han vil sette et voldsomt press på danskene med en gang ballen er vunnet. Slik at forsvarssjefen Henrik Møllgaard ikke rekker å komme inn.

– Det vil hjelpe oss om vi får med deres svakere forsvarsspillere når vi er i angrep, mener Sagosen.

Danmark er naturligvis helt klar over hva Norge er best på.

– Det er alltid viktig å stoppe kontringene til Norge. Det handler om å ta vare på ballen og gjøre minst mulig tekniske feil. Hvis ikke ligger ballen i vår egen kasse i løpet av fem sekunder, beskriver Mikkel Hansen.

– Vi vil ha mest mulig av kampen i etablert forsvar og angrep, sier Rasmus Lauge. Men er samtidig helt klar på at danskene kan følge den norske farten om det gjelder. Landslagssjef Nikolaj Jacobsen er også kjent for å ta ut målvakt og spille syv mot seks i angrep. Den varianten må Christian Berge regne med at kommer.

– Det er meget aktuelt, sier danskesjefen helt åpent.

Hittil i VM har danske Niklas Landin vært kongen av Danmark. Espen Christensen har vært best av de norske keeperne, men ekspertene mener at Torbjørn Bergerud må slå til om Danmark skal slås.

Keeperduellen med Landin kan bli direkte avgjørende.

– Det er veldig mye snakk om denne duellen. Det gjør meg ingen ting at folk mener Landin er best. Han er en klassemålvakt, sier Bergerud og legger til:

– Men vi har en plan for å slå Danmark.

– Forsvarsspillet og Torbjørn Bergerud må et hakk opp om Danmark skal slås, fastslår TV 3-ekspert Kristian Kjelling.

– Vi må et knepp opp i alle faser og luke vekk noen tekniske feil, mener Kristian Bjørnsen. Den løpssterke vestlendingen er av spillerne som må bli mer involvert om Norge skal slå Danmark.

Høyrekanten har vært Norges toppscorer i tre mesterskap på rad med til sammen 128 mål. I Herning har resten av laget øst inn mål, mens Bjørnsens snitt har dalt til under det halve. Fra 5,5 til 2,5 mål pr. kamp. Nå skal det sies at han i VM ikke har skutt straffer.

Men Bjørnsen har ikke noe imot å få flere gode pasninger.

– Det har vært litt annerledes enn i tidligere mesterskap, sier han.

– Jeg føler at jeg har vært ledig en del ganger. Alle vil gjerne bidra. Men vi har spilt mye bra ut mot venstre, sier kontringslynet fra tyske Wetzlar.

