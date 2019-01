1 av 8 VM-FORM: Magnus Jøndal scoret like godt på seks av seks i 1. omgang mot Tunisia. Bjørn S. Delebekk, VG

Norsk storseier i den viktige VM-åpningen: – Vi har mer å gå

HERNING/OSLO (VG) (Tunisia-Norge 24–34) Norske TV-seere kunne kose seg med taco’en uten altfor store nerver fredag kveld. Håndballguttas VM-premiere endte med storseier mot Tunisia. Så gikk de rett i isbad før lørdagens kamp mot Saudi-Arabia.

To år etter sølvet i Frankrike nevnes Norge blant favorittene i VM i Danmark og Tyskland, og åpningskampen lover godt.

Torbjørn Bergerud reddet i stor stil og ga håp om bedre norsk målvaktsspill i dette VM enn i fjorårets EM. Verdens beste håndballspiller, Sander Sagosen, viste hvor verdifull han kan bli for Norge - det samme gjorde strekstjernen Bjarte Myrhol med 100 prosent uttelling på sine seks skudd.

Magnus Jøndal var likevel den store utespilleren, særlig i 1. omgang. Venstrekanten scoret på alle sine seks forsøk den første halvtimen og var sterkt medvirkende til at Norge ledet 18–13 ved pause.

– En fremragende prestasjon av Jøndal. Han får mange baller fra Sander Sagosen - men han scorer på dem, fastslo Joachim Boldsen som TV3-ekspert i pausen.

– Jeg er ikke imponert, men en perfekt start, fastslo Boldsen etter matchen.

Landslagsjef Christian Berge uttrykte seg slik i TV3-studio:

– Jeg ble godt fornøyd etter hvert. Vi fryktet motstanderen litt. Jeg synes vi stikker fint i fra etter å ha slitt litt rett etter pause.

– Vi har mer å gå på, men jeg synes det er en bra åpning, fortsatte Berge.

– Sander Sagosen er verdens beste til å ta riktige valg, fastslo TV3s ekspertkommentator Kristian Kjelling etter at trønderen hadde spilt inn til Bjarte Myrhol, som ga Norge 9–6 ledelse midtveis i 1. omgang.

Norge var oppe i femmålsledelse 11–6, men et par norske utvisninger gjorde at Tunisia fikk muligheten til å ta inn noe av forspranget før Norge igjen økte til fem mål rett før hvilen.

Dommerne var klare på at de ikke ville ha noe stygt spill, og Tunisia fikk sin tredje utvisning etter bare et drøyt kvarter.

Assistenttrener Børge Lund sa i pausen at Norge skulle løpe mye i 2. omgang mot tunisiske spillere allerede hadde begynt å bli slitne.

Men tross et par gode Bergerud-redninger ble det ingen stor åpning på omgangen for Norge. Ledelsen skrumpet inn til tre mål. Det var mange tekniske feil på de norske spillerne tidlig i 2.omgang, og Tunisia holdt seg lenge bare tre mål under.









STERK: Bjarte Myrhol har utvilsomt funnet VM-formen. Her i aksjon i 1.omgang mot Tunisia.

Men et kvarter før slutt satte Norge inn «langspurten», og da var de afrikanske motstanderne sjanseløse. Ledelsen økte kjapt til syv mål på 29–22 før Tunisia måtte ta timeout.

Magnus Jøndal fortsatte å imponere, og Norge kom for første gang opp i timålsledelse da han scoret på straffe fem minutter før slutt. Alexander C. Blonz (18) fikk sjansen på denne plassen de siste minuttene.

– Dette var deilig. Vi slet litt med å riste dem av oss, men til slutt så vinner vi med ti. 24 baklengsmål er godkjent, fastslo Torbjørn Bergerud til TV3 etterpå.

Christian Berge stilte med den forventede førsteoppstillingen. Eivind Tangen er tydeligvis førstevalg på høyreback etter at Kent Robin Tønnesen ble skadet på samlingen forrige uke og er ute av VM.

Landslagssjefen sa etterpå at han ville bruke Christian O’Sullivan og Gøran Johannessen mye - etter at de har vært skadet i det siste.

Det er viktig at Norge vant denne «lette» åpningskampen . Det internasjonale håndballforbundet har gjeninnført systemet med gruppespill og hovedrunde i VM. Det er slutt på kvart- og åttedelsfinaler. Nasjonene tar med seg poengene fra kamper mot lag de går videre sammen med inn i hovedrunden.

Lørdag kl. 17.30 spiller Norge mot Saudi-Arabia. Selv om det blir ekstremt kort tid til å komme seg etter Tunisia-kampen, bør Christian Berges menn vinne lett.

– Vi må være konsentrerte. Jeg har sett mange rare resultater i håndball-VM, sier Berge selv.