Joachim Boldsen og Kristian Kjelling har nøkkelroller for TV3 under VM.

Håndball-VM: Stemmene som sitter!

HÅNDBALL 2019-01-24T09:17:41Z

Teamet TV3 har satt sammen for å gi folket håndball-VM på skjermen, er en regelrett oppvisning i komplementær kvalitet.

Publisert: 24.01.19 10:17

Det er ikke lett å holde tv-trykk gjennom et langt mesterskap, der innledningen innebærer stor klasseforskjell på lagene. Men teamet til TV3 har rett og slett klart å knekke noen avgjørene koder, og har levert strålende så langt i VM. Og med de største dramaene foran oss, vil dette ende opp som en tv-suksess for kanalen uansett.

Det er nå tre år siden rettighetene skiftet fra «Bredeli og Svele-land».

Med tanke på hvor synonymt TV2 var med håndball, og hvor sentrale kanalens profilerte aktører hadde blitt i dette landskapet, var det ekstra spenning knyttet til hvordan overgangen ville bli. For noen er de tidligere stemmene sikkert fortsatt et et savn, for andre har det vært befriende med noe litt annerledes.

Nå som håndballsendingene har fått satt seg gjennom noen mesterskap med andre ved roret, er det mulig å fastslå at TV3 uansett har vist seg oppgaven moden.

Det har mye å gjøre med sammensetningen av typegalleriet folket får servert.

Daniel Høglund og Kristian Kjelling utfyller hverandre særdeles godt i kommentatorboksen.

I sum leveres en vettug vekting av fagkompetanse, innlevelse og duracell-iver, der rollefordelingen er klar hva gjelder et noe ulikt turtall.

Både i studio - og på reporterhold - sitter også stemmene godt.

Det har vært noen utskiftninger underveis.

Ny av året er Ole Erevik som studioekspert. Med 184 landskamper fordelt over 16 år i beltet, og fartstid fra Frankrike, Danmark og Tyskland, er den faglige ballasten udiskutabel.

Det samme kan sies om Joachim Boldsen.

40-åringen fra Helsingør har blant annet EM-gull, VM-bronse og 186 landskamper for Danmark, og har bred erfaring fra klubbhåndball på toppnivå.

I seg selv er ikke dette noen garanti for suksess på skjermen.

Det varierer hvordan folk med lang idrettsfartstid mestrer tv-formatet, men her har kanalen virkelig vært dyktig med rekrutteringen.

Formidling av håndball står tidvis i fare for å bli for teknisk og forbeholdt dem som har kjenner idretten fra innsiden, samtidig som det andre veien er en risiko for å skape i overkant mye sirkus.

Men her har man lykkes godt med å finne balansen mellom folkelighet og faglighet, der også resten av teamet skal ha sin del av æren.

Dessuten må det nevnes at de norske håndballgutta selv virkelig bidrar til å gjøre sendingene interessante - i både medgang og motgang - og da snakker vi ikke bare om det som skjer på banen over 2x30 minutter.

Her er det så mange fine typer, som taler tydelig og tåler skikkelige spørsmål uansett utfall.

Det sier mye om storheten til Sander Sagosen & co at de håndhever en sutrefri sone, og sier ting som de er, også når det en sjelden gang ikke sitter som det skal. På mange måter var Sagosens ryggrakede håndtering av tapet mot Mikkel Hansen & co en oppvisning i hvordan man svarer for seg og kommer videre.

Det er fortsatt for tidlig å si hvor langt båten bærer for et usannsynlig spennende norsk lag - men rammene for flere gode opplevelser i sofaen er så til de grader tilrettelagt.

Akkurat det er skikkelig stas.