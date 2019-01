SLO BRASSENE: Bjarte Myrhol har kommet sterkt tilbake etter ni uker med skader – selv om ikke alle skuddene satt mot Brasil. I bakgrunnen Magnus Abelvik Rød. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kristian Kjelling før håndball-VM: – Har aldri sett maken til landslag

NORDSTRAND (VG) (Norge-Brasil 30–26) Bjarte Myrhol og håndballgutta tok VM-sølv for to år siden. Men ekspertkommentator Kristian Kjelling mener årets VM-lag er bedre. Norge slo Brasil generalprøven.

– Vi har aldri sett maken til landslag i forhold til bredde og antall gode spillere, sier Kristian Kjelling. Viasats ekspert under mesterskapet i Danmark og Tyskland har solid bakgrunn for egne meninger. Han scoret 146 mål på sine 31 VM-kamper for Norge fra 2005 til 2011.

Norge var ikke uten skjønnhetsfeil i den siste matchen før VM-åpningen mot Tunisia fredag. Men til slutt vant Sander Sagosen & co. som de ville mot VM-klare Brasil.

Sagosen satte syv scoringer på åtte skudd og ble godt fulgt opp av kanter som traff på alt: Kristian Bjørnsen (5 mål) og Magnus Jøndal (4 mål). Bjarte Myrhol slet mer med uttellingen, men scoret til slutt syv på sine 13 skudd.

Heller ikke spillere som Espen Lie Hansen og Eivind Tangen var helt der de skulle være, men det var aldri tvil om Norges tredje seier på fire dager i Oslo.

Kjelling mener Norge har fått god hjelp av VM-oppsettet. Tunisia, Saudi-Arabia, Østerrike og Chile venter før gruppefinalen mot Danmark i Herning 17. januar.

Bergerud best på VG-børsen VG-børsen: Torbjørn Bergerud 8, Espen Christensen -, Kevin Gulliksen 4, Sander Sagosen 7, Bjarte Myrhol 6, Petter Øverby 4, Magnus Jøndal 7, Kristian Bjørnsen 7, Magnus Gullerud 5, Christian O’Sullivan 5, Eivind Tangen 2, Magnus Abelvik Rød 6, Espen Lie Hansen 3. Norges mål: Sagosen 7, Myrhol 7, Bjørnsen 5, Jøndal 4, Abelvik Rød 3, Lie Hansen 2, Tangen 1 og Gullerud 1. 1964 tilskuere i Nordstrand Arena.

– Vi har vel aldri hatt en lettere vei enn det. Det ser bra. Nogre går muligens ikke til mellomspillet med full pott. Danmark er gode. Men vi har gode muligheter for å gå videre med fire av seks mulige poeng.

I hovedrunden møter Norge tre nye lag. Sannsynligvis er Sverige og Ungarn to av dem.

– Jeg har tro på at Norge kommer til semifinalen, sier han.

Mot Brasil var Christian O’Sullivan tilbake etter kneoperasjonen. Gøran Johannessen er snart tilbake i full trening etter fingerskaden, mens Myrhol og Bjørnsen er i godt gjenge etter høstens skademareritt.

– Jeg har vært usikker på skadene. Bjørnsen har scoret mye mål og Myrhol har vært veldig sentral. På grunn av skadene så passer det Norge fint av vi ikke får de tøffeste med en gang. Det er viktig at Christian O’Sullivan og Gøran Johannessen blir spilleklare igjen. Ellers tror jeg det blir en lang januar for Sander Sagosen. Det kan bli tøft i to og en halv uke, mener Kjelling.

Men Drammen-treneren mener keeperspillet blir like viktig som Sagosen i VM. Mot Brasil var Torbjørn Bergerud Norges beste spiller med sine 21 avverginger og en redningsprosent på 46.

– Bergerud er like viktig. Hvis ikke målvakt og forsvar funker, så er det vanskelig. Han er kjempegod, men har vært varierende i Flensburg. sier Kjelling.

Venstresleggen Kent Robin Tønnesen mister VM etter bruddet i hånden fredag kveld.

– Kent Robin har vært veldig god, men vi har vanvittig gode høyrebacker ellers også. Nå kommer Harald Reinkind inn. Han var vanvittig god for Kiel mot Rhein Neckar Löwen i romjulen, hadde utspill og oppspill. Han var helt fantastisk, mener Kjelling.