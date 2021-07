TOKYO-KLAR: Silje Solberg mot Frankrike tidligere juli. Søndag OL-debuterer keeperen i Japan. Foto: Stéphane Pillaud

Silje Solberg får endelig OL-debuten: − Jeg gleder meg ekstremt

For fem år siden satt hun som vraket reserve i Rio de Janeiro. 31 år gammel får Silje Solberg endelig OL-debuten.

Av Jostein Overvik

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Etter å ha vunnet EM- og VM-gull i oppkjøringen kom hennes største sportslige skuffelse i 2016. Hun orket bare å svare VG på SMS. Noen måneder senere var hun tilbake for Norge under EM i Sverige.

– Jeg tror aldri jeg kommer over det, sa hun.

Fem år etter ser det endelig ut til at Silje Solberg får sjansen i håndballspillernes gjeveste mesterskap.

– Vi er ikke inne ennå, men jeg gleder meg ekstremt til å komme inn i OL-landsbyen. Det nærmer seg start og det er god driv i gruppen, beskriver hun.

– Jeg gleder meg veldig til starten på søndag.

Sør-Korea er motstander i OL-arenaen Yoyogi. De har ikke vært å se internasjonalt siden pandemien brøt ut.

– Det blir spesielt. Sør-Korea har ikke vært ute av landet på halvannet år. Så det blir lite videotitting. Vi må være klare, understreker hun.

Mye tyder på at Silje Solberg får sjansen i Norges mål. Hun var sammen med Stine Bredal Oftedal håndballjentenes beste spiller – med 17 redninger – da koreanerne ble slått med 11 mål under VM i Japan for to år siden.

Ryu Eun-hee satte inn syv av de koreanske målene i Kumamoto. Etter OL blir Sør-Koreas dominerende spiller lagvenninne med Solberg og de andre norske jentene i Györ.

Norges kamper Gruppespillet (tidspunkter norsk tid): Søndag 25.7 (kl. 09.15) Sør-Korea. Tirsdag 27.7 (kl. 12.30): Angola. Torsdag 29.9 (kl. 09.15): Montenegro. Lørdag 31.7 (kl. 14.30): Nederland. Mandag 2.8 (kl. 14.30): Japan.

– Hun er en komplett spiller. En stor og god skytter med finter, beskriver keeperen og sier det blir spennende å se hvilken form hun kommer i.

Silje Solberg var Norges beste da kvinnelandslaget i desember vant EM-finalen og sikret seg favorittstempelet i OL.

– Vi er sikkert en av favorittene ja. Men det er flere gode lag. Det er 4–5 lag som er OL-favoritter sammen med oss, mener Solberg.

Hun gjorde 30 gode minutter da Norge rykket fra Sverige og vant treningskampen 32–25 tirsdag.

Camilla Herrem legger ikke skjul på Norge ligger godt an til å kunne kopiere OL-gullene fra 2012 og 2008.

– For å være helt ærlig: Vi har et ekstremt sterkt lag. Vi har fantastisk gode spillere på hver eneste plass. Og ja, vi er blant favorittene. Det vil jeg så absolutt si, sier hun.

Norges evige kontringsmaskin regner med å få nok å løpe på i Tokyo. De presise langpasningene fra Katrine Lunde og Silje Solberg smaker langt bedre enn sushi for den fortsatt lynraske 34-åringen.

– Forsvaret vårt blir bedre og Katrine og Silje er i verdensklasse. Hvis vi klarer å sette et av de beste forsvarene vi har hatt i OL, så skal vi få mye hurtig spill fremover, mener Camilla Herrem.

Hun er sammen med Lunde og Marit Malm Frafjord den eneste som har opplevd norsk OL-gull tidligere.

Silje Solberg er langt fra den eneste som OL-debuterer. Det gjør over halve laget. Henny Reistad, Stine Skogrand, Kari Brattset Dale, Marit Røsberg Jacobsen, Kristine Breistøl, Marta Tomac og Vilde Ingeborg Johansen er også «debisser».