Nora Mørk oppløst i tårer etter skadesmell

(Vipers Kristiansand-Rostov-on-Don 23–24) Champions League-kampen mot russisk motstand endte på verst tenkelig vis for Vipers. Nora Mørk tok til tårene etter ny skadesmell.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det så ut til at hun fikk problemer etter en pasningsfinte, snaut to minutter før kampen var slutt. Fra sin høyreback-posisjon gikk hun innover i banen. Da hun leverte ballen fra seg til Henny Reistad sa det stopp.

Hun holdt seg til venstre kne og haltet av banen.

Minutter senere viste TV-bildene at Mørk satt oppløst i tårer med hodet i fanget på Vipers-benken.

Siden hun spilte VM-finale i 2017 har hun vært gjennom to korsbåndskader og flere komplikasjoner i kneet. Totalt er det blitt ti kneoperasjoner gjennom karrieren.

Sist sesong vendte hun tilbake til Vipers for å returnere for fullt etter skademarerittet. Hun endte 2020 med EM-gull etter et glitrende mesterskap i Danmark.

– Det har vært veldig tøft mentalt. Men det lønner seg aldri å gi seg, sa hun på spørsmål om skadene før EM startet.

Skadeplagene har blant annet ført til at hun har mistet disse mesterskapene i løpet av karrieren:

VM i 2011 med jumpers knee

OL i 2012 med jumpers knee

EM i 2012 med jumpers knee

EM i 2018 etter meniskoperasjon

VM i 2019 med korsbåndskade

Saken oppdateres.

PS! Tidligere på kvelden ble det klart at Vipers er klar for sluttspillet i Champions League, selv om gruppespillet ikke spilles ferdig. Puljespillet får imidlertid betydning for seedingen i åttedelsfinalene.