«EKSTREMT LYKKELIG»: Sander Sagosen er klar for mer VM-håndball takket være Frankrikes seier over Portugal.

Norge kan få Spania etter 17 kamper uten seier: − Vi kan matche dem fint

Gruppefinalen mellom Ungarn og Spania avgjør mandag kveld hvem som blir Norges motstander i VM-kvartfinalen. Ungarerne har vært Norges drømmemotstander de siste årene, mens Spania har 17 kamper på rad uten tap for de norske håndballgutta.

Likevel vil hverken landslagssjef Christian Berge eller nøkkelspiller Sander Sagosen si at de ønsker seg Ungarn onsdag.

– Ungarn har vi hatt ganske godt tak på. Men de har tatt veldige steg i VM. Det er litt uklart for meg hvem som er det optimale å møte. Det er to sterke lag, svarer Christian Berge på VGs spørsmål.

Ungarn klarer seg med uavgjort, men Spania fremstår likevel som den mest sannsynlige motstanderen for Norge når cupspillet starter i Kairo onsdag. Europamesteren er favoritt i møtet med VM-overraskelsen. Seier kan gjøre dem til Norges neste motstander i Egypt.

– Spania har ekstremt mange gode spillere. Men vi er også skarpe. Vi kan matche dem fint. Det kommer til å bli en tøff kamp uansett om vi møter Spania eller Ungarn. Men nå har vi endelig dette i våre egne hender, sier Sagosen som satte inn syv mål og var et mareritt for Barcelona i CL-finalen i romjulen.

Norges midtpunkt sier han er «ekstremt lykkelig» etter at Frankrikes 32–23-seier over Portugal sendte Norge til VM-kvartfinalen. Han meldte litt med sin gamle PSG-kompis Nedim Remili foran kampen og lover å spandere en middag eller tre på ham.

– All respekt og kudos til Frankrike. De ser skumle ut. De leverte full gass i en kamp der utfallet kunne blitt annerledes. De er store idrettsmenn, sier Sagosen og kaller det «perfekt» at Norge nå igjen har VM-skjebnen i egne hender.

Det spanske landslaget er ikke det samme som Barcelona, men håndballutgaven av Barca har profiler som keeper Gonzalo Vargas, veteranen Raul Enterrios og de sterke kantspillerne Aleix Gomez og Arino Aitor i Egypt.

– Det er lenge siden jeg har spilt mot Spania, sier Sagosen – som selv ikke har opplevd mer enn to tap for det spanske landslaget. Norge har hele 16 nederlag og bare en uavgjort siden 1997.

Norge har ikke slått Spania siden Roger Kjendalen scoret 10 og EM-kvalifiseringskampen i Gjøvik ble vunnet 28–25 for over 23 år siden. I 2019 tapte Norge to ganger med bare ett mål for spanjolene.

– Vi har fått mesterskapserfaring som har gjort oss bedre. Og så har vi hatt noen forsøk mot Spania hvor vi har vært nære, sier Berge og mener Norge er på «skuddhold» til endelig å kunne felle sin vanskeligste motstander.

– Jo flere forsøk vi får jo nærmere kommer vi. Vi sitter på en del materiale på hva vi ønsker å gjøre mot dem. Spania er et bra lag som er veldig bra lag. Jeg så at de havnet i problemer mot Tyskland og lå under med to, men viste en fantastisk ro og hentet det likevel inn, beskriver Christian Berge om kampen Spania til slutt vant 32–28.

Ungarn har Norge hatt langt bedre tak på. De ble slått 36–29 i EM 2020, 35–26 i VM 2019 og 31–28 i VM 2017. Elverum-spilleren Dominik Máthé har dominert for Ungarn med sine 23 scoringer. Berge mener at Ungarn har fått bedre struktur med spanske Chema Rodriguez i trenerteamet sammen med tidligere Veszprem-trener Istvan Gulyas.

I stedet for å se Portugal-Frankrike sto Berge 25 minutter i dusjen etter at Island var slått søndag kveld.

– En rar opplevelse, sier Sagosen. Han så Frankrike-kampen mens han spiste.

– Nå er vi der vi har lyst til å være. Nå starter turneringen som har drømt om på forhånd. Vi får to dager der kroppene skal pleies godt og så skal vi virkelig være der uansett om det blir Ungarn eller Spania.

Det gikk søndag kveld rykter at den lokale arrangøren mandag kommer til å kommandere Norge ut for å se på pyramidekomplekset Giza. Den turistplanen virker ikke Christian Berge spesielt opptatt av å gjennomføre.

Landslagssjefen vil ha tid til en god trening og pleie av slitne kropper. Norge har får fordelen av en hviledag mer enn motstanderen i kvartfinalen.

– Det er nesten slik at vi har spilt et EM. Mange tøffe kamper. Vi har spilt oss bedre og bedre. Dette er ikke noe som har blitt gitt oss. Vi har gjort et godt stykke arbeid, beskriver Berge.

Tiden siden VM-åpningen 14. januar har vært sterkt farget av åpningstapet mot Frankrike. Norge har vunnet fem strake seire, likevel har det handlet om konsekvensene av nederlaget for Frankrike. Christian O’Sullivan var ute med magesyke, Petter Øverby måtte melde pass i kampen etter mot Sveits, mens flere spillere kjente på de samme mageproblemene i starten av mesterskapet.

– Vi var preget. Det er det ingen tvil. I tillegg skjedde det tett opp mot kampstart. Vi presterte ikke noen god kamp. Men Frankrike er et godt lag og de bygger sammen et nytt lag i forhold til samhandling. Vi kunne helt klart vært bedre, men manglet strategen vår i O’Sullivan, beskriver Christian Berge.

PS. Ungarn - Spania spiller 18.00 i kveld.

Rettelse: I den første versjonen av denne saken sto det at Norge har tapt 17 strake for Spania. Det riktige er 16 tap og en uavgjort siden den siste norske seieren i 1997.