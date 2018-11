TØFFE ÅR: Kneskaden stoppet nesten Linn Jørum Sullands karriere, men nå er storscoreren tilbake etter 900 dager ute av landslaget. Foto: Frode Hansen

Linn Jørum Sulland trodde det var slutt: – Så vondt og håpløst

SKØYEN (VG) Hun har kjempet seg tilbake fra et skademareritt. Linn Jørum Sulland (34) trodde hun hadde spilt sin siste landskamp. Men torsdag gjør hun comeback for håndballjentene.

– Jeg trodde jeg hadde spilt min siste håndballkamp. Det var så vondt og håpløst. Jeg skjønte ikke hvordan det skulle gå, sier Sulland til VG.

Det er 900 dager siden hun sist spilte med flagget på brystet. EM-kvaliken mot Litauen i juni 2016 avsluttet tre kamper med 15 Sulland-scoringer. Det sikret uttaket til OL i Rio.

Så skjedde den sportslige katastrofen. Under den siste samlingen i Ulsteinvik brakk det av en stor bit av brusken i høyre kne. Smertene i satsfoten var umulige å spille OL med.

– Avslutningen var verst mulig. Det er utrolig gøy å være tilbake, beskriver hun. Norge åpner Møbelringen Cup mot Ungarn i Telenor Arena torsdag. 1. desember venter Tyskland under EM-åpningen i Frankrike.

To år og fem måneder har gått siden kneet røk. Gradvis har hun kommet seg tilbake på høyt nivå. Høsten etter skaden kunne ikke Sulland gå opp i lufta for å skyte.

– Jeg skjøt fra bakken og haltet ut på benken, beskriver hun.

Smertene var for store. Men ved hjelp av tålmodig jobbing løsnet det litt mot slutten av det første året for Vipers. Heller ikke forrige sesong inneholdt nok trening. Men denne høsten har hun vært med på det meste i Kristiansand og har bekreftet internasjonalt nivå med 41 scoringer i Champions League.

– Jeg har tenkt at dette ikke vil gå, men de gradvise forbedringene har gitt meg håp, sier hun og takker Erik Welhaven Løchen, medisinsk ansvarlig i klubben. Sulland har vært hos to ganger i uken siden 2016, får injeksjoner i kneleddet hver tredje måned og behandling foran hver kamp.

I tillegg har Sulland måtte jobbe kontinuerlig hardt med å styrke høyrebenet rent fysisk.

– Jeg var mest redd for at kneet mitt ikke skulle holde til å gå på fjellet eller på ski. Men når jeg kan spille EM i håndball, så tror jeg det skal gå bra. Jeg er ikke redd for det lenger, smiler hun.

Men landslagssjefen kan ikke garantere at Sullands høyre undersott tåler et EM med åtte kamper på 16 dager.

– Det vet jeg ikke. Det får vi se, svarer han avventende på VGs spørsmål.

– Jeg kjenner det og jeg bruker mye tid på å holde det i sjakk. Det er krevende, erkjenner Linn Jørum Sulland selv.

Hun banket inn 10 mål da Norge vant OL-finalen i 2012, men hun har av forskjellige årsaker manglet i hele seks av Hergeirsson 12 uttak til mesterskap.

– Det har gått bra i Vipers. Nå går vi inn i et mesterskap hvor hun skal dele på spilletiden med Amanda Kurtovic. Vi tror det skal gå bra. Hun skal fokusere mest på angrepsspill, sier landslagssjefen som pusset støvet at Sulland da Stine Skogrand ble gravid tidligere i høst.

– Det har kommet brått på. Nivået er ikke høyere i EM enn i Champions League. Jeg bidrar med det jeg kan, men passer ikke inn i det spillet som har vært. Så jeg skal gjøre så godt jeg kan, sier Sulland selv.

Stine Bredal Oftedal har vært vant til å ha superraske og dominerende Nora Mørk ved sin side. Med Sulland blir det annerledes.

– De er forskjellig. De spiller med forskjellig rytme. Linn er den ekstreme skytteren og god med linjespillerne. Det blir kanskje et litt annerledes, men det trenger ikke bli noe dårlige. Jeg er overbevist om at Amanda (Kurtovic) og Sulland vil gi oss en god miks.