Larvik reddet fra konkurs: – Det er helt sinnssykt

Publisert: 08.05.18 08:38 Oppdatert: 08.05.18 09:15

Larvik Håndballklubb unngår nok en gang konkurs. Redningsaksjon har gitt over tre millioner kroner inn i klubbkassen. Dermed blir onsdagens ekstraordinære årsmøte avlyst.

– Det er helt sinnssykt, sier styreleder Cathrine Svendsen til VG.

- Vi fikk inn over tre millioner kroner på en uke. På kveldens styremøte kommer vi til å avlyse det ekstraordinære årsmøtet som skulle ha vært avviklet onsdag, opplyser hun.

Larvik sto i fare for å legge ned driften med umiddelbar virkning. Onsdag kveld blir det i stedet semifinale i sluttspillet i Boligmappa Arena. Larvik har alle muligheter til å nå finalen etter å ha knust Storhamar 41–32 på bortebane i den første semifinalen søndag.

– Jentene over-presterer på banen og klubben er reddet i denne omgang, sier en lettet Cathrine Svendsen, som selv har vunnet NM-gull med klubben og var en del av de originale håndballjentene på 1980-tallet..

Det er ikke mer enn to uker siden Larvik gikk ut med pressemeldingen hvor klubben forklarte at de ikke kunne utbetale lønn og måtte vurdere å kaste kortene. Nå får alle ansatte utbetalt den manglene april-lønnen og Larvik er over den økonomiske vårknipen.

– Jeg trodde ikke dette var mulig. Men det er helt tydelig at folk vil at vi skal fortsette, sier Svendsen og opplyser at klubben har tatt inn 2,7 millioner kroner på den såkalte «Larvik-pakken» . Den koster 10.000 kroner og gjelder for kommende sesong.

– Dessuten har folk bidratt direkte med å vipse oss penger eller å ha gitt sitt bidrag på konto. Til sammen har det gitt over tre millioner kroner inn. Det er vi svært glade for. De frivillige har bidratt med mye. Vi er viktig sosialt møtepunkt, mener styrelederen.

Hun roser også engasjementet til Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja ledet klubbens spontanaksjon på TV den første uken. Ekteparet skal til høsten også holde sitt foredrag til inntekt for klubben på kulturhuset Bølgen i Larvik.

– Vi er havnet i en enormt alvorlig situasjon. Men jeg er så naiv at jeg fortsatt tror det er mulig å redde klubben. Det er veldig mange i lokalmijøet som ønsker å bidra, sa Gro Hammerseng-Edin til VG da nyheten sprakk .

Larvik ble sist reddet fra konkurs for tre år siden . Klubben sliter fortsatt med ettervirkningene etter en feilslått kommersiell satsing på et lekeland.

Klubben hadde en negativ egenkapital på 5,7 millioner kroner ved inngangen til 2018, men er pålagt av Norges Håndballforbund til å ha en positiv egenkapital ved utgangen av året.

– Vi har i utgangspunktet fått på plass en avtale med en støttespiller som sier han er villig til å yte klubben verdier for seks millioner kroner som kan inngå i regnskapet. Det betyr at vi løser det med egenkapitalen, har nestleder Erik Storhaug opplyst til Østlandsposten.

Larvik mistet i april seriegullet for første gang siden 2004. Men klubben tok sølv bak Vipers Kristiansand og har i sluttspillet vunnet tre kamper mot Fredrikstad og Storhamar til sammen med 37 mål.

– Vi har stor tro på finale og tror den kan bli spennende, sier Cathrine Svendsen. Vipers går til finalen selv om de skulle tape med med fire mål mot Byåsen i kveld.

Gro og Anja Hammerseng-Edin, Amanda Kurtovic, Karoline Dyhre Breivang, Danmark-keeper Sandra Toft, Marit Malm Frafjord og til sammen 10 spillere forlot Larvik ettter sluttspillseieren mot Vipers forrige sesong.

Denne sesongen har tilskuersnittet sunket med 13 prosent i seriekampene og hele 59 prosent i Champions League og EHF-cupen.

– Men vi har sett en positiv tendens etter jul. I fremtiden må vi få tilbake den lokale forankringen samtidig vi skal fortsette å være interessante for nasjonale sponsorer. Vi må jobbe annerledes og smartere, fastslår Cathrine Svendsen.

Etter sesongen forsvinner hovedtrener Tor Oddvar Moen til Siofók i Ungarn etter at klubben valgte å satse på Geir Oustorp. Kristine Breistøl (Esbjerg), Thea Mørk (København) og Tamires Araujo (Kisvardi) forsvinner også fra Larvik. Klubben får tilbake Mari Molid fra Danmark og Linn-Kristin Riegelhuth Koren etter graviditeten i tillegg til flere spillere fra lavere divisjoner.

