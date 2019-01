KEEPERDUELLEN: Niklas Landin mot Torbjørn Bergerud. Keeperduellen kan fort avgjøre nabofeiden mellom Danmark og Norge torsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Stor VG-vurdering foran gruppefinalen: Fordel Danmark

HÅNDBALL 2019-01-17T17:26:11Z

HERNING (VG) Gruppefinalen mellom vertsnasjonen Danmark og de norske håndballgutta blir en thriller om VG får rett. To lag med fire strake VM-seire. Begge med 60 plussmål. Vår store vurdering i syv kategorier ender likevel i fordel Danmark. Ikke på grunn av de største stjernene, Mikkel Hansen og Sander Sagosen. Men fordi Niklas Landin har vært den beste keeperen til nå. Kampstart kl. 20.15 (TV 3).

MÅLVAKTER

Norge: Både Torbjørn Bergerud og spesielt Espen Christensen har gjort det sterkt mot svak motstand. Men Bergerud traff ikke mot Østerrike. Han har hatt en tøff høst i Flensburg. Hvordan takler motgang mot de beste nasjonene i VM? Keeperne kan bli helt avgjørende og Bergerud har høyest toppnivå.

5

Danmark: Niklas Landin står til daglig i Kiel og regnes blant de tre beste keeperne i verden. har åpnet VM meget godt. Kiel-keeperen har OL-gull med Danmark og har vunnet Bundesliga flere ganger. Annetvalget Jannick Green har vært med i mange år og står daglig for Magdeburg i Bundesliga.

6

FORSVAR

Norge: Christian O’Sullivan skal være krumtapp i det norske midtforsvaret sammen med Bjarte Myrhol. Kommer direkte fra kneoperasjon. Har gjort en grei VM-start, men det mangler fortsatt litt i i bevegelser og taklinger. Magnus Gullerud og Gøran Johannessen fyller ut midtforsvaret. Men ikke optimalt hittil.

4

Danmark: Startet VM med å slippe inn bare fire mål i 1. omgangen mot Chile. Henrik Møllgaard og Rene Toft er forsvarsspillere av høy internasjonal klasse. Magnus Landin har også vokst seg solid på backplass. Danskene er ikke alltid patente bakover, men har mye fysikk og et høyt toppnivå.

5

KONTRINGER/RETURLØP

Norge: Her ligger Norges fremste styrke. Bjarte Myrhol og kantene Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen har ekstrem forståelse for å starte opp riktig. Hittil i VM har Norge rullet over alle motstandere i kontringer. Også sterke i ankomstfasen med Sander Sagosen i dirigentrollen. Lojale og gode returløp.

6

Danmark: Det går nesten like fort unna med Danmark. har en ekstremt rask førstebølge med kantene Casper Mortensen, Lasse Svan, og Hans Lindberg. Men har ikke scoret like stor andel på kontringer som Norge hittil VM. Danmark har et disiplinert lag som returnerer rask, men kan være sårbare mot Norge her.

5

BAKSPILLERE

Norge: Sander Sagosen har vist verdensklasse gjennom hele sesongen, men har tidvis gjort for mange feil i VM-åpningen. Det svekker Norge at knallskytteren Kent Robin Tønnesen mangler og at O’Sullivan og Johannessen kommer rett fra skade. Avhengig av at spillere som Eivind Tangen, Harald Reinkind og Espen Lie Hansen treffer bedre.

4

Danmark: Her har Danmark både et bredere utvalg og større rutinene. Mikkel Hansen har opplevd mer enn Sagosen på toppnivå. Og spillere som Rasmus Lauge, Morten Olsen og Mads Mensah hører til verdensklassen de også. Høyrebacken er spørsmålet. Nikolaj Oris har vært bra mot svak motstand. Men mot de beste?

5

STREKSPILLERE

Norge: Bjarte Myrhol ble kåret til verdens beste i 2017 og har startet VM sterkt. Men har vært skadet i ni uker i høst. Dermed er det et lite spørsmål rundt ham når motstanden blir av verdensklasse. Magnus Gullerud og tredjevalget Henrik Jakobsen langt fra Myrhols nivå i kontringer og etablert angrepsspill.

5

Danmark: Har ingen strekspiller i Myrhol-klassen, men fysisk svært sterke Rene Toft er en låvevegg av en strekspiller. Kan sperre ned et helt forsvar. Kompletteres Simon Hald og Anders Zachariassen. De er heller ikke svake, men danskene mangler Myrhols smartness, bevegelser og effektivitet på strek.

4

KANTSPILLERE

Norge: Hvor alvorlig er lårskaden til Magnus Jøndal? Den fantastiske Alexander Blonz en fantastisk erstatter mot Chile. Men Danmark blir noe helt annet. Kristian Bjørnsen er i stigende form etter høsten skade på høyrekanten, men blir ikke spilt opp like ofte. Talentfullt cover i Kevin Gulliksen, men han er uerfaren.

5

Danmark: Har mistet rutine på kantene med superrutinerte Hans Lindberg skadet. Lasse Svan lyktes ikke helt mot Østerrike tirsdag, men Flensburgs høyrekant er erfaren og god. På vensterkanten stiller Danmark meget sterkt med Magnus Landin (Kiel) og Casper Mortensen (Barcelona).

5

TRENER

Norge: Christian Berge har gjort fem meget gode år med Norge. Med VM-sølv om 4. plass i EM som de beste resultatene. En rolig og reflektert trener som virkelig både skjønner både spill og utøvere. Har bakgrunn som spiller på internasjonalt nivå, men fikk aldri stor internasjonal erfaring som Elverum-trener.

5

Danmark: Nikolaj Jakobsen ligner ikke mye på Christian Berge. Der nordmannen tenker seg om, eksploderer dansken. En krevende lederskikkelse som ofte treffer på valgene når det er som hetest. Har ført Rhein-Neckar Löwen til titler i Bundesliga. Men mangler full klaff for Danmark, som han tok over i mars 2017.

5

SLUTTSUM

Norge - Danmark 34–35

