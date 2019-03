JOBBER FOR LARVIK: Heidi Løke spiller for Storhamar, men jobber for å redde Larvik fra konkurs. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Heidi Løke i desperat kamp for å redde Larvik

Heidi Løke gjør et siste forsøk på å redde Larvik fra konkurs. 36-åringen spiller for Storhamar, men har kontrakt med den konkurstruede vestfoldklubben fra sommeren av.

Publisert: 05.03.19 14:09







Sammen med sin gode venninne og tidligere LHK-spiller, Anja Hammerseng-Edin, jobber håndballstjernen nå med å skaffe kapital til å drive Larvik videre. Styret i klubben møtes tirsdag kveld for å gjøre et vedtak på hva de skal foreslå for onsdagens ekstraordinære årsmøte.

Faren for konkurs er stor.

Løke skriver i en sms til VG at hun sitter i møte og ikke kan snakke før senere.

– Heidi elsker klubben og gjør det hun kan for at dette skal gå, opplyser styreleder Cathrine Svendsen til VG. Hun mener nå at det er bare næringslivet som kan redde klubben.

– Dette behøver ikke å være store penger for en bedrift, men betyr alt for oss, sier den tidligere landslagsspilleren.

Etter VGs opplysninger mangler Larvik flere millioner kroner for å komme i mål med sin tredje redningsaksjon i løpet av bare fire år. For bare ni måneder siden ble Larvik reddet av tre millioner friske kroner fra en rekke forskjellige givere.

Nå skal leverandørgjelden være på nærmere to millioner kroner. Larvik stoppet i tillegg februar-utbetalingen av mellom 600.000 og 700.000 kroner i lønninger til spillere og trenere. Videre drift fordrer penger til månedlige lønnsutbetalinger, offentlige utgifter, feriepenger også så videre. Til sammen flere millioner kroner.

– Det er noe bevegelse. Men den tråden klubben henger i er stadig tynnere, beskriver Cathrine Svendsen. Larvik står notert med tre internasjonale og 52 nasjonale titler siden den ble stiftet i 1991.

Klubben ligger i årets sesong foreløpig an til sølv bak Vipers. Den største utfordreren er nettopp Heidi Løke og Storhamar.

– Jeg har jo vært klar over hvordan klubben har slitt tidligere også, så jeg er ikke sjokkert. Men jeg håper det ordner seg slik at klubben består. Det er synd om Larvik opphører å eksistere som klubb, sa Løke til VG for en uke siden.

Hun sa sist høst nei til gamleklubben Györ for andre gang på ett år. Strekspilleren skal ha tilbud fra flere toppklubber i Europa nå også. Men Løke har et brennende ønske om å gjøre comeback for klubben hun forlot etter Champions League-triumfen i 2011.

Tobarnsmoren er etablert i Sandefjord og skal etter planen starte som trener på håndballinjen til Wang Toppidrett i Tønsberg kommende skoleår. Planen er å spille flere sesonger til både på klubb og landslag.

–Jeg har fortsatt ambisjoner som håndballspiller, og jeg har lyst til å spille på landslaget også i fremtiden. Jeg er 36 år, men føler meg ung og mener jeg har mange gode år igjen. Om jeg gir meg for tidlig, er jeg redd for at jeg kommer til å angre, sier hun til VG.

