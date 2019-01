1 av 3 Bjørn S. Delebekk

Bergerud: – Jeg må legge VM-redningen fra 2017 bak meg

HAMBURG (VG) Denne redningen fra VM for temmelig nøyaktig to år siden er det de fleste av oss forbinder med Torbjørn Bergerud (24).

Publisert: 25.01.19 03:01

– Jeg må legge den bak meg. Jeg kan ikke tenke på den nå. Jeg må tenke fremover, sier den norske målvakten bestemt.

Men det er all grunn til å dvele ved det som skjedde for to år siden - og som gjorde at Norge for første gang kom til en VM-finale i håndball for herrer.

Da det gjensto ett sekund av VM-semifinalen, fikk Kroatia straffekast. Det sto 22–22. Zlatko Horvat var en sikker straffeskytter og gikk fram på det blå dekket. Mesterskapsdebutanten Bergerud ventet ham i sin gule sone innenfor seks meter.

Tiden sto stille i heksegryta i Paris. Kroatia kunne sikre finaleplass. Norge kunne få ekstraomganger.

Manuset fra tidligere norske herremesterskap tilsa at det skulle bli mål. At Norge igjen skulle være «nesten-laget». Men Bergerud hadde ikke lest «manuset».



– Og så redder han. Er det mulig!? Torbjørn Bergerud, for en fantastisk spiller. Sikringen har gått her. Alt er tomt, ropte NRK-kommentatoren Patrick Sten Rowlands mens stemmen forsvant mer og mer for radiolytterne. TV 2-duoen Harald Bredeli og Bent Svele gikk fullstendig bananas. Det ble faktisk nominert til årets TV-øyeblikk i Norge.

– Herlighet for en keeper, skrek Bredeli. Sindige Bent Svele tok frem kulepennen sin og noterte sirlig i sin store statistikkbok.

Det ble altså 22–22 ved full tid, og i ekstraomgangene feide Norge parketten med de kroatiske stjernene.

– Joda, den redningen popper opp en gang i blant. Selvfølgelig husker jeg den godt. Den har betydd en del, men jeg må legge den bak meg. Det hjelper meg ikke nå. Hver kamp lever sitt eget liv.

Torbjørn Bergerud har ikke imponert veldig til nå i VM, men gleder seg til semifinalen.

– Det blir selvfølgelig veldig tøft å stoppe tyskerne. De har et bra lag og er fysisk robuste. Vi er avhengig av å løpe, som vi har gjort med alle de andre lagene. Vi må gjøre dem slitne, sånn at de kanskje gjør feil på slutten. Det handler egentlig bare om å gjøre det vi pleier.

– Hvordan skal du stoppe de tyske skuddene?

– Jeg kjenner dem brukbart, jeg har jo møtt dem både på landslaget og i Bundesliga. Men vi kommer kanskje til å ta ekstra titt for å være best mulig forberedt, sier Bergerud, som siden i fjor høst har spilt for den tyske serielederen Flensburg-Handewitt.

Torbjørn Bergerud er et uttalt førstevalg på keeperplassen, men rogalendingen Espen Christensen (33) har en langt bedre redningsprosent til nå i VM. Minden-keeperen er faktisk VMs beste hvis vi ser på prosentene. Han har reddet 42 prosent av skuddene som har kommet på seg, mens Bergerud ligger på 32 prosent.

Likevel tyder mye på at Christian Berge og keepertrener Steinar Ege satser på Bergerud fra start mot Tyskland fredag.