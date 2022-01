EN UKE IGJEN: Christian Berges landslag åpner EM mot Slovakia neste torsdag.

Nye coronaregler i EM – Christian Berge beklager til Danmark etter sen avlysning

EHF har snudd og kutter kraftig i karanteneperioden under håndball-EM. Nå kan en spiller komme tilbake i kamp bare fem dager etter et positiv test. Christian Berge er positiv til nyheten. Landslagssjefen beklager at Norge trakk seg sent fra kampen mot Danmark.

– Jeg tenker at hvis folk er friske og klarer å teste seg ut av det, så er det fint at de får være med å spille, sier Christian Berge til VG.

Forutsetningen til det europeiske håndballforbundet er at vedkommende kan vise til to negative PCR-tester med minst 24 timers mellomrom i selve mesterskapet. Den norske landslagslegen Thomas Torgalsen bekrefter opplysningene til VG.

Det har vært snakk om opp til 14 dagers karantene for coronasmittede spillere i EM. Da vil i praksis mesterskapet være over. Danmarks keeper, Jannick Green, testet positivt mandag.

Det førte til at Norge kl. 22.50 onsdag kveld trakk seg fra torsdagens planlagte oppkjøringskamp mot Danmark mindre enn et døgn senere.

Danskenes sportssjef, Morten Henriksen ergrer seg «helt vilt» over den sene beskjeden, ifølge danske TV 2.

– Vi beklager at det kom litt sent, sier Berge som likevel sitter «med en følelse av forståelse fra Danmarks side selv om de blåste ut litt i dag».

Beslutningen ble tatt etter mange diskusjoner i den norske troppen. Både med helseteamet og spillerne. Sander Sagosen og mellom fem og ti spillere har erfaring med corona. Mandag testet Danmark-keeper Jannick Green positivt.

– Vi gjorde en vurdering i forhold til å risikere å miste spillere inn i EM med de karantenereglene som var. En veldig vanskelig situasjon med store konsekvenser. Risikoen er til stede. Den er ikke stor, men vi vet at det er smitte inn i den danske troppen. Både spillere og andre trenere har erfart at det har tatt fire–fem dager før smitten har kommet ut i laget, forklarer Christian Berge, som må klare seg uten nøkkelspillere i det kommende EM:

Nå har Norge og Danmark gjort en avtale om at de lørdag spiller den avtalte EM-generalprøven om det ikke kommer positive tester i noen av lagene.

Landslagslege Thomas Torgalsen mener det er fornuftig å kutte ned på karantenetiden for EM-spillerne. Danmarks Green får nå spille EM i neste uke om han både tester negativt før avreise til mesterskapet i Ungarn og Slovakia og etter ankomst.

– Jeg synes det er fornuftig. Dette er jo ikke noe stort medisinsk problem egentlig i denne aldersgruppen med friske folk stort sett i 20-årene, sir Torgalsen til VG.

De største kroatiske stjernene, Domagoj Duvnjak och Luka Cindric, kan nå også rekke EM-starten etter positive prøver. Også Sverige, Montenegro, Slovenia, Serbia og Frankrike har hatt et eller flere offisielt bekreftede smittetilfeller foran EM-starten neste torsdag.

I tillegg er Norges første EM-motstander, Slovakia, rammet av et coronatilfelle. Tre nærkontakter er satt i karantene. Dermed avlyste også slovakene torsdagens privatkamp mot Østerrike i Wien. Den slovakiske smitten er ukjent Berge.

– Vi får ikke gjort noe med de andre lagene. Det viktigste for oss er at vi bare fortsetter å gjøre jobben vår og holder oss til restriksjonene, sier han.

Men Berge er til tross for avlysningen godt fornøyd en uke før EM-åpningen mot Slovakia i Kosice. Troppen har vært samlet siden 2. januar.

– Vi har hatt den beste samlingen på veldig lenge. Vanvittig bra treninger. God stigning i måten å spille på. Det går hurtigere og med større trykk. Spillerne er veldig fokuserte, sier landslagssjefen etter de første dagene i København.