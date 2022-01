TUNG SØNDAG: Sander Sagosen gjør seg klar til trening dagen etter Russland-tapet.

Oppvaskmøte i garderoben: − Mental kollaps

KOŠICE (VG) Det gikk tøft for seg etter Norges tap for Russland lørdag. I garderoben øste spillerne ut sin frustrasjon. Søndag fulgte et nytt krisemøte. Sander Sagosen sliter med selvtilliten.

Mandag møter Norge i Litauen i håndball-EM. Stemningen har ikke vært på topp etter det overraskende nederlaget.

– Ja, det var et skikkelig møte i garderoben lørdag og et nytt møte etter frokost i dag. Dette har ikke vært noen morsom oppvask, beskriver Sagosen og sier han har «tusen tanker i hodet etter en slik kamp».

Sebastian Barthold forteller om at det kom ut sterke følelser etter tapet som kan ødelegge Norges semifinalesjanser i EM.

– Uten å gå i detaljer så kan jeg si at folk fikk luftet hva de mente. Det var ikke slik vi ville Russland-kampen skulle avrundes, men det var fint å få luftet hva vi tenker, hva vi ønsker å oppnå og hvordan vi ønsker å fremstå. Så håper jeg ser en litt annen versjon av Norge mot Litauen, sier Barthold.

– Det har vært frustrasjon, bekrefter Christian Berge. Landslagssjefen mener Norge ikke har truffet på det mentale i Slovakia.

– Det ligger mer enn i selve spillet. Det ble en «mental kamp» mot russerne. Det var en liten mental kollaps som vi skal få vekk og så skal vise oss fra en bedre side. Det må skje nå. For dette har vi pratet om gang etter gang, sier han.

– Overrasker det deg?

– Det forundrer ikke bare meg. Det forundrer spillerne også. De er løsningsorienterte og det viktige er nå hva vi får gjort noe med når kampene kommer så tett. Det er hovedfokuset nå.

– Vil du kalle det møtet søndag for et krisemøte?

– Ja, det var i alle fall et møte hvor vi måtte rydde opp ganske kraftig. Den prestasjonen vi hadde mot Russland kan vi ikke være bekjent av. Det er ikke godt nok. Vi fryktet å tape kampen, beskriver landslagssjefen.

MENTAL KAMP: Christian Berge mener at Norge slet psykisk i Russland-tapet.

Laget har ikke egen psykolog med til Slovakia. Men de spillerne som øsnker det har tilgang på mental ressurser i Olympiatoppens avdeling for idrettspsykologi.

– I utgangspunktet bør vi slå Russland ganske greit. Vi har snakket mye og lenge om hvorfor det ikke skjedde. Vi kom inn i et spor vi ikke kom ut av. Det er det Berge snakker om som kollaps, sier Kristian Bjørnsen (33) med 153 landskamper for Norge.

Sander Sagosen (26) har allerede rukket å spille 131 for Norge. Sjelden har han vært svakere enn lørdag

– Vi er ærlige og ydmyke på prestasjonen mot Russland. Den var ikke god nok. Alle ønsker å prestere bedre og nå handler det om å finne ut av det, sier Sagosen.

– Hva handler det om?

– Det handler om å få tilbake godfølelsen og selvtilliten. Meg selv inkludert. At vi ikke nøler på banen og tenker for mye konsekvenser. Jeg vet ikke hvorfor vi spiller med høye skuldre. Vi tør ikke å ta sjansene.

– Det er sjelden at du opptrer slik?

– Ja og det er jeg ærlig på. Disse to kampene har ikke vært bra. Høsten i Kiel har bestått av noen fantastiske kamper og noen mindre gode. Det har svingt mer enn vanlig.

Nyheten om at Sagosen i 2023 skifter klubb til Kolstad skapte bølger i hans tyske storklubb Kiel. Han var også gjennom coronasykdom i høst.

– Det er mange faktorer som spiller inn. Men p.t., er jeg ikke en bedre håndballspiller enn det jeg presterer i EM. Så ærlig må jeg være. Akkurat nå så stanger jeg litt og da man må stå i det også, sier Sagosen.

– Det er ikke noe du har lyst til å oppleve, men noe du ikke slipper unna. Både i Kiel og PSG har jeg opplevd kamper hvor jeg har vært «knust». En ting er å tape, men det handler også om hvordan du fremstår.

Mannen som i forrige EM satt scoringsrekord med 65 har til nå i VM truffet på syv av 16 skuddforsøk mot Slovakia og Russland. Sander Sagosen har vært helt ute av sin vanlige rytme.

– Nølingen må bort vi må – unnskyld uttrykket – gi komplett f.... Få frem lekenheten igjen, mener han.